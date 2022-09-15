Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi

Sức khỏe 15/09/2022 17:16

Khi ăn uống trong các ngày lễ, lượng đồ ăn hoặc thức uống của bạn có thể nhiều đến không kiểm soát được. Lúc này bạn sẽ có nguy cơ bị đầy hơi, khó tiêu

Khi bạn ăn uống ở những nơi vui vẻ như trong các ngày lễ và buổi tiêc, lượng đồ ăn hoặc thức uống có thể tăng đột biến. Điều này có thể dẫn đến khó tiêu hoặc say xỉn. Tốt nhất là bạn không nên ăn uống quá no.

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn đã ăn hoặc uống quá nhiều, bạn nên tìm cách để giảm thiểu tổn thương và hồi phục nhanh chóng.

Dựa trên các dữ liệu từ phương tiện truyền thông y tế và sức khỏe Hoa Kỳ 'Prevention.com', chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại thực phẩm giúp tiêu hóa và phục hồi mức năng lượng.

Nước

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thấy bụng mình khó chịu và lười ăn thì một cốc nước chính là cách để làm dịu dạ dày của bạn.

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn ăn mặn hoặc uống nhiều rượu, bạn sẽ tìm kiếm nước trong vô thức. Tuy nhiên, ngay cả khi không như vậy, thì uống nước cũng là một cách rất tốt để thải chất độc ra khỏi cơ thể và giảm bớt khó chịu cho dạ dày bằng cách giúp tiêu hóa.

Sữa chua + quả mọng

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ăn quá no hoặc uống quá nhiều thì có những lúc sáng vào sáng hôm sau, bạn không còn cảm giác thèm ăn nữa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cơ thể hồi phục nhanh chóng và cải thiện quá trình trao đổi chất, tốt hơn hết là bạn nên ăn sáng.

Và bạn nên ăn một bữa ăn nhẹ để có thể giảm thiểu gánh nặng cho dạ dày. Trộn quả mọng với sữa chua Hy Lạp có thể tạo cho bạn cảm giác no bụng mà không gây quá nhiều áp lực cho dạ dày.

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lactobacilli có trong sữa chua cũng có lợi trong việc giảm viêm nhiễm đường tiêu hóa do rượu và thức ăn chứa nhiều đường gây ra.

Trà xanh

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần một tách trà xanh cũng có thể tăng cường năng lượng của bạn vào sáng sớm. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có trong nguyên liệu pha trà xanh có thể ngăn ngừa các tổn thương tế bào do ăn quá nhiều gây ra.

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng trà xanh có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm cảm giác thèm ăn.

Trứng chiên rau củ

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Trứng có chứa một loại axit amin gọi là cysteine. Thành phần này phá hủy acetaldehyde, một chất độc hại sinh ra khi uống rượu và đào thải chúng qua nước tiểu.

Chất xơ trong rau giúp tăng cường tiêu hóa, nên nếu trộn rau củ thái nhỏ vào trứng và chiên lên thì có thể giúp bạn vừa no bụng vừa chống đầy hơi.

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn bỏ thêm các loại thực phẩm giàu chất béo như thịt xông khói hoặc pho mát vào cùng, thì bạn nên cẩn thận vì nó sẽ khiến dạ dày của bạn khó chịu.

Chuối

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến mất nước,kali và các khoáng chất khác. Trong trường hợp này, ăn chuối sẽ giúp bạn bổ sung lượng kali bị thiếu. Kali cũng làm giảm chứng đầy hơi do ăn thức ăn có nhiều natri.

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng, trà bạc hà

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi - Ảnh 12
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bị đầy bụng hoặc khó tiêu nghiêm trọng, bạn có thể cân nhắc uống trà gừng hoặc trà bạc hà. Những loại trà này có tác dụng làm giảm co thắt, và có hiệu quả là làm dịu các cơ trong đường tiêu hóa.

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi - Ảnh 13
Ảnh minh họa: Internet

Điều này có nghĩa là lượng khí tích tụ do ăn quá nhiều sẽ được thải ra ngoài thuận lợi hơn và có tác dụng giảm đau bụng.

Theo Kormedi

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