7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu

Sức khỏe 17/09/2022 19:42

Hãy chú ý đến sự thay đổi màu sắc của móng tay và móng chân, nó đang báo hiệu các vấn đề về sức khoẻ của bạn!

Móng khỏe mạnh sẽ có màu hồng và trơn nhẵn. Nhưng khi có sự cố xảy ra hoặc có ngoại lực tác động, màu sắc móng của bạn sẽ thay đổi.

Các phương tiện truyền thông sức khỏe và thể dục của Mỹ 'menshealth.com' đã trình bày các nguyên nhân sức khoẻ khác nhau về màu sắc của móng.

Màu trắng

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu móng tay, móng chân của bạn bị chấn thương nhẹ thì có thể dẫn đến xuất hiện các đốm hoặc vệt trắng. Ví dụ, các chấn thương nhẹ này có thể xảy ra khi chiếc giày bạn mang quá nhỏ và móng chân liên tục va chạm vào bên trong của phần trên, nhưng nó cũng không nghiêm trọng đến mức chảy máu.

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một nguyên nhân khác nữa là do bạn thiếu kẽm. Lúc này móng của bạn thường có màu đục hoặc có vệt trắng.

Màu tím

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề này khả năng cao là do xuất huyết trong mạch máu đi qua dưới móng tay, móng chân. Nguyên nhân là bị chấn thương do vật nặng rơi vào móng. Nếu cơn đau của bạn không dai dẳng, thì nó sẽ tự khỏi trong vài tháng mà không cần điều trị.

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu móng tay và móng chân đột nhiên xuất hiện màu tím loan lổ sần sùi mà không bị chấn thương gì cả, thì đó có thể là vấn đề lưu thông máu. Bạn phải đến bệnh viện.

Màu vàng

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân có thể là một bệnh nhiễm trùng do nấm. Khi móng chuyển sang màu vàng, nó dày lên và trở nên giòn dễ vỡ. Nếu bạn đi một đôi giày trong thời gian dài, hơi ẩm trong giày sẽ bị đọng lại mà không khô và sẽ trở thành nơi sinh sản rất tốt của các loại nấm. Tốt hơn hết là bạn nên thay phiên mang nhiều đôi giày khác nhau.

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu tình trạng của bạn không thuyên giảm khi bạn bôi thuốc, thì bạn sẽ phải kê đơn thuốc uống. Trong một số trường hợp hiếm thấy, móng tay và móng chân màu vàng là do các vấn đề về hô hấp hoặc bạch huyết, vì vậy tốt nhất là bạn nên đi khám bác sĩ.

Màu đen

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Điều này phần lớn là do chấn thương. Nó xảy ra khi ngón chân bị tác động quá mức như khi đá vào vật gì đó hoặc khi chạy đường dài bằng giày thể thao size nhỏ. Nếu bạn không đau, thì bạn nên đợi cho móng của mình mọc dài ra và màu đen sẽ biến mất. Bạn sẽ mất khoảng 6-9 tháng để lành lại.

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu móng của bạn xuất hiện những vệt đen mà không bị chấn thương gì cả, thì bạn bạn nên đến gặp bác sĩ. Điều này có thể là do các tế bào hắc tố đang tạm thời sản xuất quá nhiều sắc tố, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi thì nó có thể là triệu chứng của u hắc tố, một loại ung thư da.

Màu xanh lá cây

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Nếu móng tay hoặc móng chân của bạn có màu xanh lá cây thì đây là một màu hiếm, trừ khi bạn đã sơn móng tay, móng chân. Nguyên nhân có thể là do nhiễm trùng có tên là 'hội chứng móng tay xanh' và thủ phạm chính là vi khuẩn, loại vi khuẩn này phát triển tốt ở những nơi ẩm ướt.

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Vùng móng chuyển sang màu xanh lá cây sẽ nằm dưới lớp móng, vì vậy không thể loại bỏ nó bằng cách gãi hoặc chà xát bề mặt móng chân. Bạn cần được chẩn đoán đúng và điều trị tại bệnh viện.

Màu đỏ trắng

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thấy những vệt đỏ và trắng xuất hiện xen kẽ trên móng của bạn, điều đó có thể là có một bộ phận khác trên cơ thể của bạn đang xảy ra vấn đề.

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 12
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân có thể là do bệnh Dari. Tổn thương do bệnh di truyền này gây ra có dạng nhờn, mùi hôi và xuất mụn cóc trên da.

Màu xanh dương

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 13
Ảnh minh họa: Internet

Nếu móng bạn bị bầm tím và chuyển sang màu xanh dương, thì không có gì phải lo lắng cả. Tuy nhiên, nếu bạn xuất hiện những đốm xanh trên móng mà không rõ lý do, thì bạn nên đi khám.

7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu - Ảnh 14
Ảnh minh họa: Internet

Nói chung, nếu bạn đến bệnh viện, bạn có khả năng được chẩn đoán là bị bầm tím hoặc bị bầm tím mà không nhận thức được và không có vấn đề gì về sức khỏe của bạn cả. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra phần này vì trong một số trường hợp hiếm gặp các đốm xanh có thể dấu hiệu cảnh báo ung thư.

Theo Kormedi

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi

Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng bị đầy hơi

Khi ăn uống trong các ngày lễ, lượng đồ ăn hoặc thức uống của bạn có thể nhiều đến không kiểm soát được. Lúc này bạn sẽ có nguy cơ bị đầy hơi, khó tiêu

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày cuộc sống khỏe mạnh Các bệnh về móng tay

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm