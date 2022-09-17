7 nguyên nhân không ngờ tới khiến móng tay, móng chân chân bạn bị đổi màu

Các phương tiện truyền thông sức khỏe và thể dục của Mỹ 'menshealth.com' đã trình bày các nguyên nhân sức khoẻ khác nhau về màu sắc của móng.

Móng khỏe mạnh sẽ có màu hồng và trơn nhẵn. Nhưng khi có sự cố xảy ra hoặc có ngoại lực tác động, màu sắc móng của bạn sẽ thay đổi.

Nếu móng tay, móng chân của bạn bị chấn thương nhẹ thì có thể dẫn đến xuất hiện các đốm hoặc vệt trắng. Ví dụ, các chấn thương nhẹ này có thể xảy ra khi chiếc giày bạn mang quá nhỏ và móng chân liên tục va chạm vào bên trong của phần trên, nhưng nó cũng không nghiêm trọng đến mức chảy máu.

Ảnh minh họa: Internet

Một nguyên nhân khác nữa là do bạn thiếu kẽm. Lúc này móng của bạn thường có màu đục hoặc có vệt trắng.

Màu tím

Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề này khả năng cao là do xuất huyết trong mạch máu đi qua dưới móng tay, móng chân. Nguyên nhân là bị chấn thương do vật nặng rơi vào móng. Nếu cơn đau của bạn không dai dẳng, thì nó sẽ tự khỏi trong vài tháng mà không cần điều trị.

Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu móng tay và móng chân đột nhiên xuất hiện màu tím loan lổ sần sùi mà không bị chấn thương gì cả, thì đó có thể là vấn đề lưu thông máu. Bạn phải đến bệnh viện.

Màu vàng

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân có thể là một bệnh nhiễm trùng do nấm. Khi móng chuyển sang màu vàng, nó dày lên và trở nên giòn dễ vỡ. Nếu bạn đi một đôi giày trong thời gian dài, hơi ẩm trong giày sẽ bị đọng lại mà không khô và sẽ trở thành nơi sinh sản rất tốt của các loại nấm. Tốt hơn hết là bạn nên thay phiên mang nhiều đôi giày khác nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu tình trạng của bạn không thuyên giảm khi bạn bôi thuốc, thì bạn sẽ phải kê đơn thuốc uống. Trong một số trường hợp hiếm thấy, móng tay và móng chân màu vàng là do các vấn đề về hô hấp hoặc bạch huyết, vì vậy tốt nhất là bạn nên đi khám bác sĩ.

Màu đen

Ảnh minh họa: Internet

Điều này phần lớn là do chấn thương. Nó xảy ra khi ngón chân bị tác động quá mức như khi đá vào vật gì đó hoặc khi chạy đường dài bằng giày thể thao size nhỏ. Nếu bạn không đau, thì bạn nên đợi cho móng của mình mọc dài ra và màu đen sẽ biến mất. Bạn sẽ mất khoảng 6-9 tháng để lành lại.

Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu móng của bạn xuất hiện những vệt đen mà không bị chấn thương gì cả, thì bạn bạn nên đến gặp bác sĩ. Điều này có thể là do các tế bào hắc tố đang tạm thời sản xuất quá nhiều sắc tố, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi thì nó có thể là triệu chứng của u hắc tố, một loại ung thư da.

Màu xanh lá cây

Ảnh minh họa: Internet

Nếu móng tay hoặc móng chân của bạn có màu xanh lá cây thì đây là một màu hiếm, trừ khi bạn đã sơn móng tay, móng chân. Nguyên nhân có thể là do nhiễm trùng có tên là 'hội chứng móng tay xanh' và thủ phạm chính là vi khuẩn, loại vi khuẩn này phát triển tốt ở những nơi ẩm ướt.

Ảnh minh họa: Internet

Vùng móng chuyển sang màu xanh lá cây sẽ nằm dưới lớp móng, vì vậy không thể loại bỏ nó bằng cách gãi hoặc chà xát bề mặt móng chân. Bạn cần được chẩn đoán đúng và điều trị tại bệnh viện.

Màu đỏ trắng

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thấy những vệt đỏ và trắng xuất hiện xen kẽ trên móng của bạn, điều đó có thể là có một bộ phận khác trên cơ thể của bạn đang xảy ra vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân có thể là do bệnh Dari. Tổn thương do bệnh di truyền này gây ra có dạng nhờn, mùi hôi và xuất mụn cóc trên da.

Màu xanh dương

Ảnh minh họa: Internet

Nếu móng bạn bị bầm tím và chuyển sang màu xanh dương, thì không có gì phải lo lắng cả. Tuy nhiên, nếu bạn xuất hiện những đốm xanh trên móng mà không rõ lý do, thì bạn nên đi khám.

Ảnh minh họa: Internet

Nói chung, nếu bạn đến bệnh viện, bạn có khả năng được chẩn đoán là bị bầm tím hoặc bị bầm tím mà không nhận thức được và không có vấn đề gì về sức khỏe của bạn cả. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra phần này vì trong một số trường hợp hiếm gặp các đốm xanh có thể dấu hiệu cảnh báo ung thư.

Theo Kormedi