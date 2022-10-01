Để bảo đảm sức 5 điều cần biết khi sử dụng mật ong

Có lẽ, sản phẩm này không còn xa lạ đối với chúng ta, chúng được nhiều người ưa thích và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Chúng tồn tại dưới dạng chất lỏng và có mùi hương, vị ngọt đặc trưng. Đây là sản phẩm được tạo ra bởi những chú ong cần mẫn, chăm chỉ đi hút mật hoa.

Khá nhiều bạn thắc mắc vậy sản phẩm này chứa những thành phần nào? Có thể nói, một trong những thành phần chủ yếu đó chính là đường. Bên cạnh đó, người ta cũng tìm thấy một số thành phần dinh dưỡng khác, ví dụ như: vitamin, axit amin hoặc các chất có tác dụng chống oxy hóa. Với bảng thành phần tuyệt vời như vậy, sản phẩm này vừa được dùng để chế biến món ăn, làm đẹp vừa dùng để làm thuốc.

Trên thực tế, mật ong gồm khá nhiều loại, người ta thường phân biệt chúng dựa vào một số yếu tố như: màu sắc mật, vị và mùi hương của từng loại. Theo số liệu thống kê, trên thế giới hiện nay có khoảng 310 - 320 loại khác nhau với hương vị đặc trưng và cực kỳ hấp dẫn.

Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng chúng, tốt nhất, hãy tìm hiểu và sử dụng đúng cách để đảm bảo hiệu quả và an toàn nhé!

Bạn không nên lạm dụng chúng, tốt nhất, hãy tìm hiểu và sử dụng đúng cách để đảm bảo hiệu quả và an toàn nhé! Ảnh minh họa: Internet

1. Không uống mật ong khi vừa ngủ dậy

Vừa ngủ dậy bụng còn trống rỗng nếu vội uống nước mật ong hay nước chanh mật ong ngay sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, làm hại dạ dày, gây ra triệu chứng đau bụng, tiêu chảy.

Hơn nữa, mật ong chứa nhiều đường, có thể gây lượng đường trong máu tăng cao, nếu bệnh nhân tiểu đường, đường huyết cao sử dụng mật ong vào thời điểm đói bụng thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Do đó, mọi người nên uống một cốc nước ấm, ăn nhẹ thứ gì đó rồi mới nghĩ đến việc uống nước mật ong hay nước chanh mật ong.

Vừa ngủ dậy bụng còn trống rỗng nếu vội uống nước mật ong hay nước chanh mật ong ngay sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, làm hại dạ dày, gây ra triệu chứng đau bụng, tiêu chảy. Ảnh minh họa: Internet

2. Không uống nước mật ong khi đói

Bạn chỉ nên uống nước mật ong sau khi đã ăn lót dạ hoặc uống 1 cốc nước đầy trước đó, tuyệt đối không nên uống khi dạ dày đang còn rỗng. Vì khi bạn đang đói, thì hàm lượng đường glucose cực cao trong mật ong có thể khiến bạn bị chướng bụng, làm tăng áp lực cho thận phải làm việc nặng nề hơn, hệ bài tiết cũng kém đi và các chất dinh dưỡng sau đó cơ thể cũng rất khó có thể hấp thụ được.

3. Không pha mật ong với nước sôi nóng

Uống một cốc nước ấm pha thêm mật ong sẽ đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Tuy nhiên, bạn nên chú ý tuyệt đối không nên pha thêm mật ong khi nước đang hoặc vừa mới được đun sôi. Vì trong mật ong có hàm lượng enzyme, vitamin và khoáng chất rất phong phú. Nhưng nếu bạn hòa lẫn mật ong với nước sôi, sẽ không chỉ khiến màu sắc mật ong bị thay đổi, mất đi mùi vị tự nhiên, mà còn làm phá vỡ thành phần dinh dưỡng của mật ong, từ đó có thể gây hại cho sức khỏe. Nhiệt độ nước tốt nhất để bạn có thê hòa cùng mật ong là 35 độ C.

4. Uống mật ong đã nổi bọt khí

Vì lượng đường trong mật ong khá cao, lại thêm tính hút ẩm cao của đường sẽ khiến mật ong nguyên chất tích thêm một lượng lớn nước nếu không được bảo quản đúng cách. Ảnh minh họa: Internet

Vì lượng đường trong mật ong khá cao, lại thêm tính hút ẩm cao của đường sẽ khiến mật ong nguyên chất tích thêm một lượng lớn nước nếu không được bảo quản đúng cách. Đây là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm hình thành và phát triển trong chính môi trường mật ong vốn đã rất giàu chất dinh dưỡng. Các vi khuẩn này sẽ làm mật ong bị biến chất, thậm chí là nhiễm trực khuẩn và sinh ra nhiều độc tố gây hại cho sức khỏe của bạn.

5. Dùng quá 10 - 20g mật ong/ngày

Mật ong tuy nhiều dưỡng chất quý nhưng bạn cũng đừng vì thế mà lạm dụng mật ong quá liều. Mỗi ngày, bạn chỉ nên uống từ 10 - 30g mật ong nguyên chất để phát huy tối đa các dưỡng chất trong mật ong, kích thích nhuận tràng và thải độc trong cơ thể.