Chị em nào muốn chồng sinh lý tốt thì bổ sung thêm 4 loại quả này vào thực đơn hằng ngày

Một trong những lợi ích ít được biết đến của táo là tăng cường sức khỏe sinh lý nam. Trong táo, đặc biệt là phần vỏ, có chứa axit ursolic. Trong các nghiên cứu về tế bào, hợp chất này có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt là một trong những cơ quan sinh dục của nam giới nên các bệnh của tuyến tiền liệt ảnh hưởng đến khả năng hoạt động tình dục và ngược lại. Ung thư tuyền tiền liệt gây giảm sút tình dục, liệt dương, xuất tinh sớm, không xuất tinh và một số cản trở về chức năng tình dục.



Ảnh minh họa: Internet

Hoa quả họ cam quýt

Những loại quả giàu vitamin C không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà còn có tác dụng cải thiện quan hệ vợ chồng. Mỗi ngày đàn ông tiêu thụ từ 500 đến 1000 mg vitamin C sẽ giúp nâng cao số lượng và chất lượng tinh trùng. Một số loại quả giàu vitamin C, tốt cho chuyện ấy được khuyên dùng là trái cây thuộc họ cam quýt, kiwi và dâu tây.

Dưa hấu

Năm 2008, một nghiên cứu tại Mỹ phát hiện rằng lycopene, citrulline và beta-carotene được tìm thấy trong dưa hấu có khả năng làm tăng tính đàn hồi của thành mạch, kích thích ham muốn tình dục. Không cần phải tốn nhiều công sức, tiền của vào việc tìm pín hổ để tăng cường sức khỏe tình dục, mà chỉ cần một ly nước ép dưa hấu là đủ. Loại nước ép mùa hè này vốn giàu chất lycopene không kém gì Viagra, có thể giúp thư giãn mạch máu và tăng cường lưu lượng máu đến dương vật, rất tốt cho “chuyện ấy”.