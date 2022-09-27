Tỉ lệ sinh nở tại Việt Nam tăng lên nhờ... Covid-19

Tin y tế 27/09/2022 13:49

Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Doãn Tú cho biết, tỉ lệ sinh của người Việt trong hai năm qua tăng lên là nhờ Covid-19.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, vào ngày 26/9 vừa qua, Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị với chủ để “Thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước” nhân Ngày Tránh thai thế giới (26/9).

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Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình cho biết, tại nhiều tỉnh thành, tỉ lệ sinh có xu hướng tăng trong hai năm 2020, 2021. Việc này làm cho đẩy mức sinh chung của cả nước lên trên mức sinh thay thế.

Theo Tuổi Trẻ, số liệu thống kê vào năm 2020 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho thấy, mức sinh đã tăng trở lại, vượt mức sinh thay thế ở nhiều vùng. Trong đó, khu vực nông thôn từ 2,11 con/bà mẹ (năm 2010) nay tăng lên 2,29 con (năm 2020); Đồng bằng sông Hồng từ 2,04 con/bà mẹ (2010) lên 2,34 con (2020)...

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Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình cho rằng việc tỉ lệ sinh con tăng tại Việt Nam có một phần tác động bởi Covid-19 - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Tính riêng tại TP.HCM - địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước, nếu trong năm 2017 thì tỉ suất sinh là 1,35 thì đến năm 2021 con số này đã tăng lên là 1,48 con/phụ nữ. TP.HCM đang có kế hoạch khuyến khích tăng tỉ suất này lên 1,6 con/phụ nữ vào năm 2030.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình cho rằng, việc tỉ lệ sinh con tăng tại Việt Nam có một phần tác động bởi Covid-19, đại dịch này khiến cho gia đình ở gần nhau hơn. Theo ông Nguyễn Doãn Tú, việc mức sinh vượt lên trên mức sinh thay thế cũng chỉ là "ngắn hạn", tại nhiều quốc gia có tỉ lệ sinh giảm thấp, khuyến sinh không đạt kết quả thì tăng sinh ngắn hạn là không đáng lo ngại. Dẫu vậy, Việt Nam vẫn đặt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế để mỗi gia đình đều có hai con.

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Từ khóa:   Covid-19 tỉ lệ sinh nở Ngày Tránh thai thế giới

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