Bị vòi nước rửa xe bắn trúng vào mắt, người đàn ông chịu cảnh mù, mờ suốt 4 tháng

Tin y tế 23/08/2022 14:11

Tai nạn khi rửa xe, mắt anh Đ. rơi vào tình trạng đau nhức, thị lực kém. Qua khám lâm sàng và các kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị đứt chân mống mắt.

Theo VTC News, bệnh nhân là C.V.Đ. nam, 41 tuổi, trú tại TP Thủ Đức. Bệnh nhân Đ. cho biết 4 tháng trước, khi bơm rửa xe đã bị vòi xịt nước văng trúng vào mắt trái gây đau nhức, nhìn mờ.

Bệnh nhân Đ. sau đó đã được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện ở địa phương lân cận. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh đứt chân mống mắt, tăng nhãn áp, xuất huyết tiền phòng sau chấn thương đụng dập (CTĐD). Bệnh nhân được chỉ định điều trị ngoại trú và có giảm đau nhức nhưng thị lực vẫn chưa cải thiện nhiều.

Tình trạng kéo dài nên sau đó anh Đ. đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, qua khám lâm sàng và các kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị đứt chân mống rộng, tăng nhãn áp, đục lệch T3 sau chấn thương đụng dập.

Bị vòi nước rửa xe bắn trúng vào mắt, người đàn ông chịu cảnh mù, mờ suốt 4 tháng - Ảnh 1
Tình trạng mắt của bệnh nhân C.V.Đ. nhìn mờ, lóa trước khi phẫu thuật. (Ảnh: VTC News)

 

Theo đó, VTC News thông tin từ Bác sĩ Ngô Văn Hồng – Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chấn thương đụng dập nhãn cầu là chấn thương do vật tù tác động vào nhãn cầu với lực mạnh và nhanh, thường gặp trong các tai nạn sinh hoạt như khui nắp bia, đứt dây thun ràng xe, bị đánh bằng nắm đấm, hoặc ngã… làm ảnh hưởng về mặt chức năng thị giác.

Trong đó, đứt chân mống mắt là tổn thương thường gặp trong chấn thương đụng dập nhãn cầu, chấn thương nhãn cầu xuyên thấu và các phẫu thuật nội nhãn khác. Theo một số báo cáo của Hội nhãn khoa Hoa Kỳ, đứt chân mống mắt chiếm tỷ lệ 9,3%-14% trong chấn thương đụng dập nhãn cầu và khoảng 39,9% các trường hợp chấn thương mắt nói chung.

Đối với trường hợp của anh Đ., bệnh nhân có thể bị giảm thị lực, song thị, chói sáng, sợ ánh sáng, ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ như đa đồng tử, đồng tử lạc chỗ.

Được biết, bệnh nhân C.V.Đ là một trong những trường hợp tổn thương nặng, phức tạp, đứt chân mống mắt rộng gần 6 cung giờ ở phía nữa dưới, mống mắt bị đứt cuộn dính vào nhau và vào mặt trước thủy tinh thể, kết hợp với đục và bán lệch T3, tăng nhãn áp.

Đây được xem là trường hợp tổn thương đứt chân mống mắt do chấn thương đụng dập nhãn cầu nặng nhất được điều trị thành công tại khoa Mắt của Bệnh viện Chợ Rẫy. Ekip phẫu thuật đã xử trí đồng thời các tổn thương trong suốt một giờ đồng hồ phẫu thuật.

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Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi được rửa mắt bằng lá trầu không, bé gái 6 tuổi bị đau nhức, sưng nề mắt trái,... Qua thăm khám các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm kết mạc do dị ứng.

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