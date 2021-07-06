Dân mạng 'nước mắt lưng tròng' trước tin nhắn khẩn của đội ngũ tuyến đầu BV Chợ Rẫy: Cần là chạy liền, dự bị mỳ ly chống đói

Mới đây, trên trang fanpage của Bệnh viện Chợ Rẫy đã chia sẻ một bài viết kèm theo đó là những tin nhắn đáng yêu đến đau lòng của đội ngũ nhân viên ý tế vội vã đi xét nghiệm trong đêm. Cụ thể, nội dung tin nhắn là cuộc trò chuyện của các bác sĩ xin chi viện cho khu chợ B.Đ. mới bùng dịch bởi mẫu cần lấy còn nhiều nhưng nhân lực không đủ.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ngày một căn thẳng trên khắp cả nước nói chung và ở TP.HCM nói riêng. Để chống chọi và chiến thắng dịch bệnh, các bác sĩ, nhân viên y tế đã làm việc miệt mài không ngừng nghĩ đến nỗi bất kể ngày đêm.

Ngay lập tức, tin nhắn được rất nhiều hồi đáp từ "các nhóm khác". Có thể thấy, dù đã khá muộn, thậm chí còn ở xa hay bận việc, nhưng các thành viên đều xung phong đi "tiếp ứng".

"Đó là sự sẵn sàng của một tập thể, là tâm thế sẵn sàng của mỗi thành viên trong đội tình nguyện của Bệnh viện Chợ Rẫy để lên đường hỗ trợ truy vết các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng" - trích bài viết trên trang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bài viết trên trang fanpage - Ảnh: Chụp màn hình

Đối với các nhân viên y tế, dường như họ không có khái niệm ngày hay đêm, làm nhiều hay làm ít mà chỉ có sự hối hả, nỗ lực và quyết tâm, chung một niềm tin sẽ sớm chặn đứng dịch bệnh. Ở họ còn tồn tại một tình yêu thương, quan tâm lẫn nhau như một gia đình lớn để rồi cùng nhau gánh vác trách nhiệm với cả thành phố này.

"Người đi xét nghiệm xuyên đêm. Người theo dõi, động viên, nhắc nhở đồng nghiệp đảm bảo sự an toàn trong công việc. Người lo chuyện ăn uống, chỗ nghỉ ngơi. Là công dân của thành phố thì mỗi người mỗi việc" - trích bài viết trên trang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, không chỉ có những công việc đòi hỏi kỹ năng chuyên môn của ngành y tế mà còn cần sự chung tay góp sức của cộng đồng người dân từ những hành động đơn giản nhất như tuân thủ quy tắc 5K mới có thể chiến thắng dịch bệnh, mang lại sự bình yên cho thành phố này.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều cảm động và để lại nhiều bình luận cổ vũ, cảm ơn những "chiến sĩ" đã ngày đêm làm việc trong lặng thầm.

Trước đó, sáng 5/7/2021, đội tình nguyện gồm 50 nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy chia thành các tổ thực hiện xét nghiệm nhanh và tổ thực hiện xét nghiệm RT-PCR tiếp tục lên đường hỗ trợ xét nghiệm COVID-19, tầm soát F0 tại khu vực chợ đầu mối B.Đ. (Quận 8, TPHCM).

Ngoài ra, với tinh thần sẵn sàng xung trận, chung tay góp sức cùng thành phố kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, vào chiều và khuya ngày 4/7/2021, 40 nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến thực hiện các xét nghiệm nhanh xuyên đêm tại chợ đầu mối B.Đ. để tầm soát F0 tại địa điểm này.