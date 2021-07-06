Khẩn: Tạm đóng cửa Chợ đầu mối Bình Điền từ 8h sáng ngày 6/7

Tin y tế 06/07/2021 09:13

Mới đây, cơ quan chức năng quận 8, TP.HCM vừa có văn bản khẩn về việc tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp của tại Chợ đầu mối Bình Điền vì Covid-19.

Theo Sài Gòn giải phóng, sáng ngày 6/7, UBND quận 8 có văn bản khẩn về việc tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (chợ đầu mối Bình Điền).

UBND quận 8 đánh giá, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn quận 8 ngày càng phức tạp, tại chợ đầu mối Bình Điền đã xuất hiện nhiều ca dương tính với Covid-19 lan rộng đến một số quận, huyện trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Trước tình hình này, UBND quận 8 yêu cầu Ban Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ Bình Điền để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid- 19. 

Thời gian tạm dừng từ 8 giờ ngày 6/7 cho đến khi có đủ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, thực hiện vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ Bình Điền chậm nhất là 20 giờ cùng ngày.

Khẩn: Tạm đóng cửa Chợ đầu mối Bình Điền từ 8h sáng ngày 6/7 - Ảnh 1
Tạm dừng hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ đầu mối Bình Điền - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Theo Người Lao Động, UBND quận 8 giao Công ty chợ thông tin cho các thương nhân biết để thay đổi hình thức vận chuyển, giao và nhận hàng theo hình thức điều phối trực tuyến, giao tận nơi cho những khách hàng mà không thực hiện trực tiếp tại chợ đầu mối Bình Điền để bảo đảm hàng hóa lưu thông, thông suốt đến tay người tiêu dùng.

Công ty Chợ cũng khẩn trương thông báo cho các thương nhân thực hiện vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ theo thời gian yêu cầu. Đơn vị sẽ tiến hành phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chợ đồng thời phối hợp Sở Công Thương, UBND quận 8 xây dựng phương án phòng, chống dịch với nhiều hình thức xử lý khác nhau để áp dụng khi chợ hoạt động trở lại.

Tính đến ngày 4/7, chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Bình Điền đã ghi nhận 56 ca, gồm hai bốc xếp chợ cá, 8 tiểu thương, 13 người mua hàng, 32 người nhà.

 

Chợ đầu mối Bình Điền là chợ đầu mối nông sản thực phẩm lớn nhất TP.HCM lẫn cả nước, cung cấp đến 70% lượng thực phẩm cho người dân TP. Đây cũng là chợ đầu mối duy nhất tập kết, phân phối thủy hải sản từ các tỉnh thành chuyển về TP.HCM. Từ sau khi chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa, chợ đầu mối Bình Điền là địa điểm chính tập kết, phân phối thịt heo tại TP.HCM với khoảng 160 - 170 tấn/ngày.

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