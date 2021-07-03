TP.HCM: Bỏng nước sôi nhập viện, người phụ nữ bất ngờ phát hiện nhiễm Covid-19

Tin y tế 03/07/2021 21:11

Một người phụ nữ ở quận Bình Tân, TP.HCM bị bỏng nước sôi và đưa đi cấp cứu. Bất ngờ, các bác sĩ lại phát hiện người này nhiễm Covid-19.

Theo Thanh Niên, ngày 3/7, bác sĩ Đinh Phương Đông, Phó trưởng khoa Bỏng – tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương (Bệnh viện Trưng Vương) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận, phẫu thuật cho một bệnh nhân bị bỏng nước sôi và nhiễm Covid-19.

Trước đó, ngày 22/6, nữ bệnh nhân (41 tuổi) sống trong vùng phong tỏa Covid-19 ở quận Bình Tân thì bị bỏng nước sôi. Nữ bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện City CIH (Q.Bình Tân). Tại đây, bệnh nhân được test nhanh dương tính với Covid-19. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 23/6 khẳng định bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Ngày 24/6, nữ bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương. Tại đây, bên cạnh được thăm khám điều trị về bệnh Covid-19, bệnh nhân được điều trị vết thương bỏng diện tích 10% độ 3 sâu ở bụng và tay phải.

Bác sĩ Đông cũng cho biết thêm, việc điều trị bỏng cho bệnh nhân khó khăn vì vết thương tiết nhiều dịch, phải thay băng bỏng mỗi ngày. Bên cạnh đó, các bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ nên khó khăn trong thao tác. Được biết, chồng bệnh nhân cũng mắc Covid-19 và đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương.

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Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện - Ảnh:  Tuổi Trẻ

Liên quan đến bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương, theo Tuổi Trẻ, bác sĩ Lê Thanh Chiến - giám đốc bệnh viện - cho biết hiện bệnh viện có 400 nhân viên y tế, trong đó có 200 nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Sau khi hoàn thành ca trực 8 tiếng/ngày, nhân viên y tế không được về nhà mà sẽ về khách sạn nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, tiếp tục làm việc.

Ngày 17/6, ngành y tế TP.HCM có quyết định tạm thời chuyển đổi Bệnh viện Trưng Vương thành bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 có các bệnh lý đi kèm cần được can thiệp điều trị chuyên sâu.

Ngoài ra, một số trường hợp nếu cần can thiệp các kỹ thuật chuyên khoa sâu nhưng chưa có tại Bệnh viện Trưng Vương, các bệnh viện chuyên khoa của TP.HCM sẽ cử êkíp chuyên khoa đến can thiệp. Riêng nhi khoa sẽ do Bệnh viện Nhi đồng 1 đảm trách.

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