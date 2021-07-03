Liên tiếp phát hiện ca nhiễm mới, 6 tỉnh miền Tây ra thông báo khẩn

Mới đây, cơ quan chức năng của các tỉnh khu vực miền Tây đã lần lượt có thông báo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đến người dân.

Tình hình dịch Covd-19 đang ngày một căng thẳng không chỉ riêng các tỉnh phía Bắc mà còn ở các tình khu vựa phía nam. Mới đây, thông tin chỉ đạo của các cấp ở 6 tỉnh khu vực miền Tây đã lần lượt được công bố. Theo Tuổi Trẻ, ở tỉnh Vĩnh Long vào sáng 3/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết vừa phát hiện thêm 3 ca nhiễm mới, đã được Bộ Y tế đánh số thứ tự gồm BN 18386, BN 18387 và BN 18388. Hiện Vĩnh Long vẫn đang tiếp tục điều tra xác minh các mốc dịch tễ và trường hợp tiếp xúc gần.

Ở tỉnh Bạc Liêu, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh này phát đi thông cáo báo chí cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 là F1 của hai bệnh nhân 18129 và 18130. Theo đó, hiện tại trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp nhiễm COVID-19, tất cả đều đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đông Hải và đều trong tình trạng ổn định, không có triệu chứng ho, sốt, khó thở; tất cả F1, F2 đều được cách ly nghiêm ngặt. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cũng thông báo tất cả công dân là người Bạc Liêu về từ TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang đều phải cách ly tập trung 21 ngày và phải tự chi trả mọi chi phí.

Tình hình Covid-19 ỏ các tình miền Tây - Ảnh: Internet Theo Người Lao Động, ở tỉnh Trà Vinh, UBND tỉnh ra quyết định thiết lập vùng cách ly đoạn đường nhựa (khoảng 200 m) thuộc ấp Bình La, xã Lương Hoà, huyện Châu Thành với 16 hộ và 85 nhân khẩu, do có 2 trường hợp F1 của bệnh nhân 17734 dương tính với virus SARS-CoV-2. Ở TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, sau khi ghi nhận trường hợp anh H.T.N (ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn) dương tính khi test nhanh nhưng âm tính khi xét nghiệm PCR, tỉnh đã cho anh cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định. Sở Giao thông Vận tải TP thông báo bắt đầu từ 0 giờ ngày 2/7, TP Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tại các bến khách ngang sông liên tỉnh Cần Thơ - Đồng Tháp và ngược lại, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất; xe hỗ trợ vận chuyển người dân đi khám chữa bệnh, chở bệnh đi cấp cứu. Ở tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 3/7, tỉnh đã ghi nhận thêm 32 ca mắc/nghi mắc mới Covid-19 nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh là 109 ca. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, địa phương tiếp tục ban hành công văn về việc tiếp tục cách ly y tế tạm thời Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đến khi có thông báo mới. Ở tỉnh Long An, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sau 72 giờ tạm ngưng nhận bệnh, tối 2/7, Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp tục tạm ngưng nhận bệnh thêm 7 ngày để phòng chống dịch theo sự thống nhất của Sở Y tế. Từ khi ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên, đến nay bệnh viện này đã có 17 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Sở Y tế yêu cầu trong thời gian tạm ngưng tiếp nhận bệnh, trường hợp bệnh nhân nặng cần chuyển tuyến thì liên hệ các bệnh viện đa khoa khu vực hoặc chuyển tuyến trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lien-tiep-phat-hien-ca-nhiem-moi-6-tinh-mien-tay-ra-thong-bao-khan-411039.html