Rửa mắt bằng lá trầu không, bé gái 6 tuổi suýt bị mù

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi được rửa mắt bằng lá trầu không, bé gái 6 tuổi bị đau nhức, sưng nề mắt trái,... Qua thăm khám các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm kết mạc do dị ứng.

Mới đây, trên trang page chính thức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng đã đăng tải bài viết về việc vừa tiếp nhận, xử trí một ca bệnh tự ý rửa bằng nước lá cây khi mắt bị đau nhức.

Cụ thể, bệnh nhi 6 tuổi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng khám với tình trạng đau nhức mắt trái, kèm theo mắt trái sưng nề, chảy nhiều nước mắt.

Theo người nhà kể lại khoảng 3h chiều cháu xuất hiện đau mắt trái, sau đó kèm theo phù nề, người nhà đã dùng lá trầu không để rửa mắt nhưng không đỡ, mắt càng sưng đau hơn, sau được người nhà đưa đến Bệnh viện để khám. Qua thăm khám các bác sỹ chẩn đoán cháu bị viêm kết mạc do dị ứng.

Bệnh nhi 6 tuổi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng khám với tình trạng đau nhức mắt trái, kèm theo mắt trái sưng nề, chảy nhiều nước mắt

Các bác sĩ khuyến cáo, khi đã xác định bị dị ứng mắt, các dị nguyên có trong mắt cần được loại bỏ ra bên ngoài một cách nhanh chóng.

Thêm vào đó, bệnh nhân tuyệt đối không được dụi tay vào mắt vì điều này sẽ vô tình kích hoạt các tế bào mast giải phóng nhiều hơn, khiến bệnh chuyển biến theo chiều hướng xấu đi.

Cũng có thể làm giảm các triệu chứng như ngứa, sưng mi và giúp ổn định các màng tế bào có khả năng miễn dịch bằng biện pháp chườm lạnh.

Tuyệt đối không rửa hoặc dùng thuốc theo kinh nghiệm dân gian để bôi lên mắt. Trong trường hợp các triệu chứng dị ứng không thuyên giảm, cần đến khám bác sĩ để được điều trị bằng các phương pháp khác hiệu quả hơn.

Khi sử dụng các loại thuốc kê đơn để điều trị, bệnh nhân cần phải tuân thủ theo đúng liệu lượng thuốc và cách dùng mà bác sĩ đã khuyến cáo, tránh tự ý sử dụng hoặc lạm dụng thuốc.

Trong trường hợp sử dụng thuốc nhỏ mắt bị xảy ra các phản ứng dị ứng thì bệnh nhân phải dừng thuốc ngay lập tức và đem thuốc tới cơ sở y tế để được hướng dẫn và lựa chọn thay đổi thuốc khác phù hợp hơn.

Nguồn ảnh: Facebook Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

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