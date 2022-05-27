Rửa mắt bằng lá trầu không, bé gái 6 tuổi suýt bị mù

Tin y tế 27/05/2022 20:47

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi được rửa mắt bằng lá trầu không, bé gái 6 tuổi bị đau nhức, sưng nề mắt trái,... Qua thăm khám các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm kết mạc do dị ứng.

Mới đây, trên trang page chính thức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng đã đăng tải bài viết về việc vừa tiếp nhận, xử trí một ca bệnh tự ý rửa bằng nước lá cây khi mắt bị đau nhức.

Cụ thể, bệnh nhi 6 tuổi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng khám với tình trạng đau nhức mắt trái, kèm theo mắt trái sưng nề, chảy nhiều nước mắt.

Theo người nhà kể lại khoảng 3h chiều cháu xuất hiện đau mắt trái, sau đó kèm theo phù nề, người nhà đã dùng lá trầu không để rửa mắt nhưng không đỡ, mắt càng sưng đau hơn, sau được người nhà đưa đến Bệnh viện để khám. Qua thăm khám các bác sỹ chẩn đoán cháu bị viêm kết mạc do dị ứng.

Rửa mắt bằng lá trầu không, bé gái 6 tuổi suýt bị mù - Ảnh 1
Bệnh nhi 6 tuổi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng khám với tình trạng đau nhức mắt trái, kèm theo mắt trái sưng nề, chảy nhiều nước mắt 

Các bác sĩ khuyến cáo, khi đã xác định bị dị ứng mắt, các dị nguyên có trong mắt cần được loại bỏ ra bên ngoài một cách nhanh chóng. 

Thêm vào đó, bệnh nhân tuyệt đối không được dụi tay vào mắt vì điều này sẽ vô tình kích hoạt các tế bào mast giải phóng nhiều hơn, khiến bệnh chuyển biến theo chiều hướng xấu đi. 

Cũng có thể làm giảm các triệu chứng như ngứa, sưng mi và giúp ổn định các màng tế bào có khả năng miễn dịch bằng biện pháp chườm lạnh. 

Tuyệt đối không rửa hoặc dùng thuốc theo kinh nghiệm dân gian để bôi lên mắt. Trong trường hợp các triệu chứng dị ứng không thuyên giảm, cần đến khám bác sĩ để được điều trị bằng các phương pháp khác hiệu quả hơn.

Khi sử dụng các loại thuốc kê đơn để điều trị, bệnh nhân cần phải tuân thủ theo đúng liệu lượng thuốc và cách dùng mà bác sĩ đã khuyến cáo, tránh tự ý sử dụng hoặc lạm dụng thuốc.

Trong trường hợp sử dụng thuốc nhỏ mắt bị xảy ra các phản ứng dị ứng thì bệnh nhân phải dừng thuốc ngay lập tức và đem thuốc tới cơ sở y tế để được hướng dẫn và lựa chọn thay đổi thuốc khác phù hợp hơn. 

Nguồn ảnh: Facebook Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

5 điều chưa biết về bệnh đậu mùa khỉ: Trẻ em, phụ nữ có thai và người yếu dễ bị nặng

5 điều chưa biết về bệnh đậu mùa khỉ: Trẻ em, phụ nữ có thai và người yếu dễ bị nặng

Bộ Y tế vừa có những thông tin về bệnh đậu mùa khỉ đang xuất hiện tại hơn 10 quốc gia và các biện pháp phòng chống tại Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   lá trầu không viêm kết mạc do di ứng dùng lá trầu không rửa mắt

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại