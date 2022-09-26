Cảnh báo nguy hiểm nhiễm trùng đường tiểu ở trẻ em, các bậc phụ huynh chớ chủ quan, lơ là các dấu hiệu dưới đây!

Tin y tế 26/09/2022 10:09

Nhiễm trùng tiểu ở trẻ em nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Theo thống kê tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ, mỗi tháng khoa khám bệnh của bệnh viện tiếp nhận từ 250 - 400 trường hợp trẻ bị nhiễm trùng đường tiểu đến khám, trong đó có trường hợp đã bị kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần trẻ. Nhiễm trùng tiểu ở trẻ em có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng máu, áp xe thận, suy thận,… nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy bố mẹ tuyệt đối không được chủ quan, lơ là khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào ở trẻ. 

BS.CK2 Trương Cầm Trinh - Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ cho biết, nguyên nhân gây nhiễm trùng tiểu ở trẻ em có thể là do nhiễm vi khuẩn, vi rút hoặc nấm; phổ biến nhất là vi khuẩn thuộc hệ vi khuẩn tự nhiên trong đường ruột. 

Nhiễm trùng tiểu gặp nhiều hơn ở bé gái vì niệu đạo của bé gái (ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra bên ngoài cơ thể) ngắn hơn và gần hậu môn hơn so với bé trai, do đó vi khuẩn dễ dàng đi vào niệu đạo hơn.

Triệu chứng nhiễm trùng tiểu thường biểu hiện: sốt, đi tiểu lắt nhắt, nhiều lần hơn so với bình thường, tiểu són trong quần, cảm giác đau buốt khi đi tiểu; đau vùng bụng dưới hoặc vùng lưng hông; cảm giác mệt mỏi, chán ăn; thường tiểu dầm vào ban đêm...

Tuy nhiên, trẻ càng nhỏ thì càng ít triệu chứng ở đường tiểu. Đối với trẻ em dưới 3 tuổi, các dấu hiệu của nhiễm trùng tiểu không mang tính chất đặc trưng và khó nhận biết. Hơn nữa, các bé quá nhỏ nên không thể than thở hay nêu lên sự khó chịu liên quan đến đường tiểu và các bậc cha mẹ cũng khó theo dõi được việc trẻ đi tiểu lắt nhắt nhiều lần hơn bình thường (do trẻ thường mang bỉm và thông thường thì số lần đi tiểu của trẻ cũng đã rất nhiều). Vậy nên các triệu chứng gián tiếp thường gặp nhất là sốt, kèm theo lờ đờ, biếng ăn, nôn mửa và có thể đau vùng bụng.

Cảnh báo nguy hiểm nhiễm trùng đường tiểu ở trẻ em, các bậc phụ huynh chớ chủ quan, lơ là các dấu hiệu dưới đây! - Ảnh 1
Triệu chứng nhiễm trùng tiểu thường biểu hiện: sốt, đi tiểu lắt nhắt, cảm giác đau buốt khi đi tiểu; đau vùng bụng dưới hoặc vùng lưng hông; cảm giác mệt mỏi, chán ăn; thường tiểu dầm vào ban đêm,... - Ảnh minh họa: Internet

Nhiễm trùng tiểu chủ yếu được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, dùng loại kháng sinh gì, liều lượng và cách dùng như thế nào là tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và loại nhiễm trùng ở mỗi trẻ, do bác sĩ chỉ định. Bố mẹ cần đảm bảo cho trẻ uống thuốc đúng liều lượng và chỉ dẫn của bác sĩ, không tự ý cắt thuốc khi thấy tình trạng của trẻ vừa khá lên.

Do đó, bác sĩ Trinh khuyến cáo phụ huynh giữ vệ sinh vùng kín cho trẻ. Đối với trẻ nhỏ, chú ý thay tã thường xuyên cho trẻ tránh việc mặc tã chứa nhiều nước tiểu và chất bẩn trong nhiều giờ. Đồng thời, sau khi vệ sinh, việc vệ sinh bộ phận sinh dục cho trẻ rất quan trọng. 

Có thể dùng nước ấm, nước sạch vệ sinh và lau khô bộ phận sinh dục, mặc tã hoặc quần khô thoáng, tránh ẩm ướt. Đối với trẻ lớn, hướng dẫn trẻ cách vệ sinh bộ phận sinh dục đúng cách sau mỗi lần đi tiêu, tiểu.

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