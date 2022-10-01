Bất ngờ với 3 công dụng đáng ngạc nhiên của bã cà phê, đừng vội vứt đi!

Mẹo vặt trong bếp 01/10/2022 07:54

Với công dụng làm đẹp, giúp tẩy da chết cho cơ thể thì bã cà phê còn có tác dụng khử mùi hôi , đuổi kiến, làm phân bón nữa đấy.

Dùng bã cà phê để làm đẹp

Đây là một công dụng làm đẹp của bã cà phê mà nhiều chị em tin dừng.

Bạn chỉ cần trộn đều bã cà phê với các loại dầu (dầu dừa, dầu olive...) và dùng hỗn hợp này để massage nhẹ nhàng trên da. Các hạt bã cà phê sẽ lấy đi lớp tế bào chết bên trên, loại bỏ bụi bẩn, làm da trở nên mềm mại hơn.

Ngoài ra, bã cà phê còn có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất béo và làm giảm chất béo dư thừa dưới da. Dùng chúng để massage ở các vùng cơ thể dễ tích mỡ như đùi, bụng, cánh tay... là một cách hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả.

Bên cạnh đó, các thành phần dinh dưỡng trong bã cà phê sẽ nuôi dưỡng da khỏe mạnh, kích thích sản sinh tế bào mới và cải thiện sắc tố da, giúp làn da sạm đen, thiếu sức sống trở nên tắng hồng, rạng rỡ hơn.

Bất ngờ với 3 công dụng đáng ngạc nhiên của bã cà phê, đừng vội vứt đi! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bã cà phê khử mùi hôi hiệu quả

Dưới đây là một số tác dụng của bã cà phê giúp bạn khử mùi hôi.

- Trung hòa mùi từ tủ lạnh: Bạn cho bã cà phê vào một cái chén rồi để trong tủ lạnh hoặc tủ đông để khử mùi từ thực phẩm bị hư hoặc thực phẩm có nhiều mùi thơm.

- Giúp thông thoáng phòng: Bạn để bã cà phê trong một chiếc tất cũ rồi buộc chúng lại và treo ở một nơi nào đó để không khí trong phòng thông thoáng hơn.

- Khử mùi hôi trên những vật dụng cần thiết: Bạn để bã cà phê vào một cái túi rồi buộc chúng lại và đặt ở trong giày, túi tập thể dục, ngăn kéo phòng ngủ, dưới ghế xe hơi hoặc bất cứ nơi nào khác cần khử mùi.

- Dùng khử mùi hôi ở tay: Bạn có thể để túi bã cà phê ở bồn rửa chén và sử dụng chúng để chà tay sau khi cắt tỏi hoặc hành để khử mùi hôi. 

Trừ kiến

Nếu bạn bực bội với lũ kiến nhưng không tài nào tống khứ chúng đi được, hãy thử rắc bã cà phê ở những nơi chúng thường "đột nhập” vào nhà bạn như cửa ra vào. Ni-tơ có trong bã cà phê sẽ làm bỏng chân kiến, vì vậy chúng sẽ không dám bước qua loại “bùa trừ kiến” này. Nếu mạnh tay hơn bạn cũng có thể đổ thẳng bã cà phê vào tổ kiến và chúng sẽ không còn quấy rầy bạn nữa.

Bất ngờ với 3 công dụng đáng ngạc nhiên của bã cà phê, đừng vội vứt đi! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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