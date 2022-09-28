Khử mùi tanh của cá, tăng mùi vị của món ăn với 5 bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng

Chè khô có thể khử mùi tanh của cá biến rất tốt. Bạn có thể sử dụng chè khô trong món cá kho (ví dụ như cá thu kho). Cho chè xuống dưới đáy nồi rồi đặt cá và các nguyên liệu khác lên trên. Như vậy cá sẽ không có mùi tanh và hương vị cũng đậm đà hơn.

Ngoài ra, trong quá trình chế biến, bạn cũng nên chọn các loại gia vị phù hợp có thể khử mùi tanh của cá đồng thời giúp món ăn hấp dẫn hơn.

Lấy muối pha cùng với nước rồi cho cá đã sơ chế vào ngâm khoảng 10 phút. Hoặc có thể dùng muối chà xát lên thân cá, sau đó đánh vảy và tiến hành làm sạch cá. Dùng muối có thể làm cá bớt nhớt và khử mùi tanh hiệu quả. Cuối cùng chỉ cần rửa sạch cá bằng nước trước khi chế biến.

Ngoài ra cũng có thể ngâm cá trong rượu pha loãng với nước khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, mùi tanh của cá cũng giảm đi rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

Nước vo gạo

Sau khi cá đã làm sạch bạn có thể ngâm cá trong nước vo gạo khoảng 15 – 20 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch và mang đi chế biến. Nước vo gạo không chỉ giúp khử mùi tanh cá ngay lập tức mà còn giúp cá mềm và ngon hơn sau khi nấu.

Sử dụng nước gừng hoặc nước cốt chanh pha loãng

Thái lát gừng rồi đập dập và pha vào nước. Bỏ cá vào ngâm trong bát nước gừng khoảng 5 phút rồi rửa sạch. Bạn cũng có thể vắt nước cốt chanh và thả cả vỏ chanh vào bát nước rồi ngâm cá. Hai cách này đều giúp khử mùi tanh của cá biển.

Sử dụng chanh tươi hoặc giấm trắng chà xát trực tiếp lên cá cũng giúp loại bỏ phần nhớt và giảm mùi tanh của cá. Sau khi bóp với chanh/giấm, bạn đem cá rửa với nước sạch rồi để ráo và chờ chế biến.

Ảnh minh họa: Internet

Gia vị

Một cách cũng được nhiều bà nội trợ áp dụng khi khử mùi cho cá, đó là sử dụng các loại gia vị có mùi thơm để ướp khi chế biến cá như: gừng, tỏi, hoa hồi, tiêu... Cách này không những khử mùi tanh của cá hiệu quả, mà còn tăng thêm hương vị cho món cá của bạn.