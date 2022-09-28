Khử mùi tanh của cá, tăng mùi vị của món ăn với 5 bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng

Mẹo vặt trong bếp 28/09/2022 18:42

Mùi tanh của cá đôi lúc sẽ khiến cho món ăn của bạn 'mất điểm' với gia đình. Khắc phục nhược điểm này với những bí kíp từ chuyên gia ẩm thực.

Sử dụng chè khô

Chè khô có thể khử mùi tanh của cá biến rất tốt. Bạn có thể sử dụng chè khô trong món cá kho (ví dụ như cá thu kho). Cho chè xuống dưới đáy nồi rồi đặt cá và các nguyên liệu khác lên trên. Như vậy cá sẽ không có mùi tanh và hương vị cũng đậm đà hơn.

Ngoài ra, trong quá trình chế biến, bạn cũng nên chọn các loại gia vị phù hợp có thể khử mùi tanh của cá đồng thời giúp món ăn hấp dẫn hơn.

Muối và rượu

Lấy muối pha cùng với nước rồi cho cá đã sơ chế vào ngâm khoảng 10 phút. Hoặc có thể dùng muối chà xát lên thân cá, sau đó đánh vảy và tiến hành làm sạch cá. Dùng muối có thể làm cá bớt nhớt và khử mùi tanh hiệu quả. Cuối cùng chỉ cần rửa sạch cá bằng nước trước khi chế biến.

Ngoài ra cũng có thể ngâm cá trong rượu pha loãng với nước khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, mùi tanh của cá cũng giảm đi rõ rệt.

Khử mùi tanh của cá, tăng mùi vị của món ăn với 5 bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước vo gạo

Sau khi cá đã làm sạch bạn có thể ngâm cá trong nước vo gạo khoảng 15 – 20 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch và mang đi chế biến. Nước vo gạo không chỉ giúp khử mùi tanh cá ngay lập tức mà còn giúp cá mềm và ngon hơn sau khi nấu.

Sử dụng nước gừng hoặc nước cốt chanh pha loãng

Thái lát gừng rồi đập dập và pha vào nước. Bỏ cá vào ngâm trong bát nước gừng khoảng 5 phút rồi rửa sạch. Bạn cũng có thể vắt nước cốt chanh và thả cả vỏ chanh vào bát nước rồi ngâm cá. Hai cách này đều giúp khử mùi tanh của cá biển.

Sử dụng chanh tươi hoặc giấm trắng chà xát trực tiếp lên cá cũng giúp loại bỏ phần nhớt và giảm mùi tanh của cá. Sau khi bóp với chanh/giấm, bạn đem cá rửa với nước sạch rồi để ráo và chờ chế biến.

Khử mùi tanh của cá, tăng mùi vị của món ăn với 5 bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gia vị

Một cách cũng được nhiều bà nội trợ áp dụng khi khử mùi cho cá, đó là sử dụng các loại gia vị có mùi thơm để ướp khi chế biến cá như: gừng, tỏi, hoa hồi, tiêu... Cách này không những khử mùi tanh của cá hiệu quả, mà còn tăng thêm hương vị cho món cá của bạn.

Tìm hiểu một số công dụng tuyệt vời của đá viên trong bếp núc

Tìm hiểu một số công dụng tuyệt vời của đá viên trong bếp núc

Ngoài việc giải khát đá viên còn có những công dụng không thể ngờ như thông tắc bồn cầu, làm cho cơm mềm dẻo hơn,...

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo vặt trong bếp khử mùi tanh cá khử tanh cá bằng muối

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?