Tìm hiểu một số công dụng tuyệt vời của đá viên trong bếp núc

Mẹo vặt trong bếp 22/09/2022 07:26

Ngoài việc giải khát đá viên còn có những công dụng không thể ngờ như thông tắc bồn cầu, làm cho cơm mềm dẻo hơn,...

Thông tắc bồn cầu

Với nhà càng đông người thì tình trạng tắc nghẽn bồn cầu càng thường xuyên diễn ra với nhiều nguyên nhân, mà phổ biến nhất là do quen thói quăng giấy vệ sinh vào. Lúc này, gây bất tiện trong việc sinh hoạt, cộng thêm mùi hôi thối bốc ra dễ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của mọi người trong nhà.

Nếu như mọi người gọi thợ thông tắc sẽ giải quyết được tình trạng bất ổn ấy ngay nhưng lại khá tốn kém, tính ra sau nhiều lần gọi thì đã tốn bộn tiền. Trong khi, mọi người hoàn toàn có thể dùng đá viên để xử lý. Nghe vậy mọi người đừng cho là vô lý, với suy nghĩ đá viên cứng sẽ làm tình trạng tồi tệ thêm.

Thực tế, chỉ cần mọi người đổ đầy đá viên vào bồn cầu và giật nước mạnh thì đá sẽ bị cuốn trôi, đồng thời tạo ra một áp lực mạnh đẩy xuống bên dưới, thông luôn những thứ cặn bã bám dính trên thành ống, vậy là vấn đề đã được giải quyết rồi.

Ngày thường, mọi người cũng có thể bỏ đá viên vào bồn cầu. Chính nhờ đá có khả năng làm lạnh ngay nên nước tiểu nhanh chóng bị làm loãng rồi từ từ rút xuống cống hết.

Tăng độ dẻo cho cơm

Sử dụng viên đá lạnh khi nấu cơm cũng là cách khá hữu hiệu mà ít bà nội trợ Việt biết đến. Cách thức này thường được các bà nội trợ Nhật Bản áp dụng nếu muốn cơm dẻo, thơm ngon.

Sau khi vo gạo và đổ nước vào nồi, các bà nội trợ Nhật sẽ bỏ thêm 2 đến 3 viên đá lạnh vào, ngâm trong vòng 15 - 20 phút trước khi cắm cơm. Theo kinh nghiệm được chia sẻ, việc thả viên đá lạnh vào sẽ giúp trì hoãn thời gian hấp thu nước của gạo, từ đó làm tăng độ dẻo khi nấu gạo nấu chín thành cơm. Đồng thời, lượng axit amin cũng sẽ tăng, ngăn chặn enzyme phân hủy độ ngọt của gạo sẽ khiến hạt gạo được dẻo ngọt và thơm ngon.

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Ảnh minh họa: Internet

Giúp rau giòn ngọt khi làm salad

Nếu nhà bạn hay ăn salad thì trước khi trộn nước sốt vào, bạn có thể cho một ít đá viên lạnh vào nước sốt sau đó mới rưới lên. Nhờ có điều này mà phần rau salad sẽ tươi, giòn, ngọt hơn nhiều so với bình thường.

Giúp mướp đắng sống giòn hơn

Nếu ai là tín đồ của món mướp đắng lăn kèm ruốc chắc chắn sẽ biết không thể thiếu đá viên. Lớp đá viên bên dưới mướp đắng sẽ giúp mướp giòn hơn, giảm đi vị đắng, khi ăn kèm ruốc nó cũng trở nên bùi hơn vô cùng hấp dẫn.

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Ảnh minh họa: Internet
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