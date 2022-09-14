3 cách rã đông thịt chỉ trong "nháy mắt" mà chẳng cần lò vi sóng

Mẹo vặt trong bếp 14/09/2022 12:40

Không còn phải lo thực phẩm đông cứng với 3 cách rã đông cực đơn giản.

Rã đông bằng nồi inox

3 cách rã đông thịt chỉ trong 'nháy mắt' mà chẳng cần lò vi sóng - Ảnh 1

Kim loại có khả năng truyền nhiệt nhanh, giúp miếng thịt nhanh bớt lạnh và được rã đông một cách nhanh chóng

Ảnh minh họa: Internet

Kim loại có khả năng truyền nhiệt nhanh, giúp miếng thịt nhanh bớt lạnh và được rã đông một cách nhanh chóng. Để rã đông bằng nồi inox, bạn cần chuẩn bị 2 chiếc nồi sạch. 

Đặt một chiếc nồi úp ngược trên mặt bàn sau đó để miếng thịt lên đáy nồi (giữ nguyên phần nilon bao ngoài miếng thịt).Tiếp tục đặt một chiếc nồi khác lên trên. Bên trong nồi đổ một lượng nước vừa phải.

Để nguyên như vậy trong khoảng 15 phút. Bạn sẽ thấy miếng thịt được rã đông nhanh chóng, không bị ảnh hưởng gì đến chất lượng.

Rã đông bằng giấm

3 cách rã đông thịt chỉ trong 'nháy mắt' mà chẳng cần lò vi sóng - Ảnh 2

Khi bạn muốn rã đông hiệu quả bạn hoàn toàn có thể sử dụng một nắp chai giấm vào nước ngâm thịt rã đông.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn muốn rã đông hiệu quả bạn hoàn toàn có thể sử dụng một nắp chai giấm vào nước ngâm thịt rã đông. Điểm đóng băng của giấm thấp hơn so với nước, có thể tăng tốc độ làm băng tan, từ đó mang lại hiệu quả rã đông nhanh chóng hiệu quả.

Trong thành phần của giấm có vị chua vì vậy không nên dùng loại giấm có nồng độ chua cao. Nếu có thể, bạn hãy dùng giấm ngọt để thịt được mềm và ngọt hơn.

Rã đông bằng nước lạnh

3 cách rã đông thịt chỉ trong 'nháy mắt' mà chẳng cần lò vi sóng - Ảnh 3

bạn lấy trực tiếp thức ăn đông lạnh từ ngăn đá đổ lên túi một ít nước

Ảnh minh họa: Internet

Để rã đông thực phẩm nhanh hơn, bạn lấy trực tiếp thức ăn đông lạnh từ ngăn đá đổ lên túi một ít nước .Cách làm này sẽ nhanh hơn hạn chế sự mất chất dinh dưỡng từ thực phẩm . Tuy nhiên bạn phải chú ý không để thực phẩm tiếp xúc với nước và phải ngâm trong nước lạnh bởi thực phẩm ngâm trong nước nóng và tiếp xúc trực tiếp với nước sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển không đảm bảo an toàn cho thực phẩm .

Lưu ý 30 phút bạn nên thay nước ngâm thực phẩm một lần, không ngâm thực phẩm quá lâu trong nước lạnh để đảm bảo nhiệt độ cho quá trình rã đông không gây ra sự xâm nhập của vi khuẩn, thực phẩm vẫn được chất dinh dưỡng vốn có .Bằng cách này bạn có thể rút ngắn quá trình rã đông xuống còn 1-2 giờ.

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