"Giải cứu" cho các món ăn bị mặn cực đơn giản chỉ với 5 mẹo nhỏ "nhưng cõ võ"

Mẹo vặt trong bếp 17/08/2022 07:27

Lỡ tay nêm nếm khiến món ăn mặn, không vừa ý bạn thì đừng vội bỏ nhé! Kham khảo ngay những mẹo nho nhỏ này, biết đâu món ăn của bạn lại 'hoàn hảo'.

Bỏ thêm lòng trắng trứng

Món canh bị mặn chỉ cần một chút lòng trắng trứng gà sẽ hút sạch vị mặn trong canh. Cách làm bạn chỉ cần cho một lòng trắng trứng vào nồi canh, đun cho canh sôi lại. Trong quá trình nấu, chất albumin của lòng trắng hấp thụ phần muối thừa, canh sẽ nhạt, dễ ăn hơn. Sau đó bạn có thể dùng muỗng vớt bỏ lòng trắng ra nhé.

Nếu đây là một nồi canh xương, hoặc canh thập cẩm, thì bạn có thể cho hết rau củ, xương thịt ra ngoài, cho lòng trắng trứng gà đun sôi trong 10- 15 phút. Rồi bạn hãy vớt hết trứng nổi lên trên bề mặt nước canh rồi lại cho phần rau củ, xương thịt vào đun lại đến khi nào ăn.

'Giải cứu' cho các món ăn bị mặn cực đơn giản chỉ với 5 mẹo nhỏ 'nhưng cõ võ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua nguyên chất hoặc cà chua

Với các sản phẩm làm từ sữa (kem tươi, phô mai...) mà không thể dùng nước chanh tươi để làm nhạt thì hãy sử dụng sữa chua nguyên chất để tăng độ chua và làm dịu độ mặn của đồ ăn. Với cà chua, hãy cắt lát dày, thả vào món ăn khoảng 15-20 phút trước khi ăn để cà chua phát huy tác dụng vừa hút bớt muối vừa giúp điều hòa mùi vị của đồ ăn.

Chanh hoặc giấm

Nước cốt chanh, giấm trắng hoặc các nguyên liệu có tính axit khác cũng giúp ích cho bạn rất nhiều trong tình huống khó khăn này. Tuy nhiên, chị em cần lưu ý, không cho nước chanh vào các món ăn có sản phẩm từ sữa vì tính a-xít trong chanh sẽ khiến những thành phần có nguồn gốc từ sữa bị kết tủa.

Khoai tây sống

Đây là mẹo mà nhiều người đã biết và truyền tai nhau bấy lâu. Bởi khoai tây có thể hút bớt muối trong đồ ăn nên thường được sử dụng khi nấu canh, hầm xương, nấu súp bị mặn. Bạn chỉ cần gọt vỏ, cắt miếng to rồi thả vào nồi canh, súp đang hầm, cứ để vậy tới khi múc canh ra là được. 

'Giải cứu' cho các món ăn bị mặn cực đơn giản chỉ với 5 mẹo nhỏ 'nhưng cõ võ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường

Khi món canh bị mặn, chị em có thể nêm thêm chút đường nhưng không nên cho nhiều quá sẽ làm món ăn vị thay đổi hương vị, mất đi sự hấp dẫn vốn có.

'Giải cứu' cho các món ăn bị mặn cực đơn giản chỉ với 5 mẹo nhỏ 'nhưng cõ võ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   mẹo bếp dinh dưỡng chữa cháy món mặn

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