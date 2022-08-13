Tuyệt chiêu tẩy sạch bong các vết dầu mỡ bám dính trên hộp nhựa chỉ bằng các nguyên liệu rẻ tiền, luôn có mặt trong căn bếp của các chị em

Bạn hãy lấy một lát chanh tươi và chà xát lên khắp hộp để khử mùi và loại bỏ dầu mỡ. Sau đó, bạn có thể dùng nước rửa bát và nước ấm để rửa lại hộp một lần nữa. Cách này sẽ giúp đánh bay toàn bộ vết bẩn và mùi khó chịu trong hộp nhựa.

Trong giấm có thành phần chính là axit axetic đây là hoạt chất có khả năng làm sạch dầu mỡ hiệu quả. Bạn có thể sử dụng giấy ăn, thấm với một ít giấm sau đó thoa lên phần mặt trong và mặt ngoài của hộp nhựa. Đặc biệt đối với các điểm dính nhiều dầu mỡ, sau khi thoa giấm lên hộp. Bạn cần giữ nguyên như thế trong khoảng 3 phút sau đó rửa lại với nước rửa chén như bình thường.

3. Sử dụng giấy báo khử mùi thức ăn trong hộp nhựa

Ảnh minh họa: Internet

Nếu trong nhà có sẵn giấy báo cũ không dùng đến bạn hãy lấy chúng để làm sạch hộp nhựa. Chỉ cần vò nát một tờ báo và nhét nó vào hộp đựng rồi đậy nắp và để qua đêm hoặc lâu hơn. Hôm sau, bạn sẽ thấy mùi thức ăn bám trong hộp được loại bỏ hoàn toàn.

4. Ngâm hộp với nước muối nóng

Hộp nhựa có dính mỡ khi được ngâm với nước muối nóng sẽ làm bay đáng kể lượng dầu mỡ bám trên hộp, giúp bạn vệ sinh hộp sạch sẽ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Pha muối hột với nước nóng theo tỉ lệ 1 lít nước với 3 muỗng cà phê muối. Bạn có thể thay đổi lượng muối và lượng nước tùy theo số lượng đồ bạn muốn rửa. Ngâm hộp nhựa trong nước muối nóng khoảng 10 phút thì lấy ra và rửa lại bằng nước rửa chén như bình thường.