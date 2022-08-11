Không cần dùng bẫy mà vẫn đuối được chuột khỏi bếp bằng những nguyên liệu nhà ai cũng có, chị em bỏ túi ngay

Chuột là loài động vật gặm nhấm cực kì khó đuổi, là sinh vật làm chị em đau đầu vì gây hại cho căn bếp nhỏ. Dưới đây là những mẹo nhỏ cực kì đơn giản để đuổi lũ sinh vật nhỏ này.

1. Đuổi chuột bằng ớt Ớt có vị cay nồng khiến chuột khiếp sợ. Phòng và diệt chuột bằng ớt là một cách làm hay, hiệu quả cao. Bạn có thể làm theo một trong những cách sau. Cách thứ nhất là trộn ớt xay với nước sau đó đổ ngập vào hang. Mùi ớt cay nồng sẽ làm chuột "chạy mất dép". Ảnh minh họa: Internet Cách thứ hai, bạn có thể dùng ớt xay nhét kín cửa hang ra vào của chuột. Chúng cũng sẽ sốc khi gặp ớt cay, nóng mà bỏ đi.

Nếu không tìm thấy hang chuột, bạn có thể dùng ớt bột rắc quanh nhà và những nơi chúng thường lui tới. Thấy mùi ớt, chuột sẽ sợ và chạy mất. Ngoài ra, bạn cũng có thể pha 2 muỗng canh bột ớt, 1 muỗng canh dầu ăn và một vài giọt chất tẩy loại bất kỳ và cho vào bình xịt. Xịt dung dịch này ở những nơi chuột hay qua lại sẽ ngăn được chúng tấn công nhà bạn. 2. Sử dụng cục bông ngâm giấm

Một điều ít người biết đó là chuột rất ghét giấm. Do đó, đặt một cục bông ngâm giấm đặt ở nơi chuột hay ghé qua có thể đuổi chuột ra khỏi nhà vô cùng đơn giản. Ảnh minh họa: Internet Để hiệu quả hơn, bạn có thể làm nhiều cục bông tẩm giấm đặt ở nhiều nơi khác nhau trong nhà để đuổi lũ chuột đáng ghét. 3. Cách đuổi chuột bằng bột mì Ảnh minh họa: Internet Bột mì cũng có thể trở thành “liều thuốc độc” khi bạn két hợp với thạch cao và baking soda với lũ chuột. Nếu bạn đã từng là nạn nhân bị chuột gặm nhấm đồ đạc, hay phá tung mọi thứ…thì mới thấy chúng đáng bị “tẩy chay” như thế nào. Việc áp dụng các biện pháp diệt trừ chuột là chưa đủ mà còn phải thay đổi linh hoạt để chúng không kịp phản ứng và thích nghi. Cách đuổi chuột bằng bột mì cũng là một mẹo hay và rất đáng thử nghiệm

Nằm lòng ngay 3 tuyệt chiêu dùng bếp từ vừa tiết kiệm điện lại vừa kéo dài "tuổi thọ" cho bếp Một trong những lợi ích lớn nhất của bếp từ là giúp giảm thời gian nấu nướng, lại dễ lau chùi. Nhưng đi kèm với sự tiện lợi là tăng chi phí dùng điện, để có thể sử dụng một cách thông minh thì chị em nên lưu ý những mẹo sau.

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