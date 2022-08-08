Bật mí 5 cách làm bơ chín nhanh, ai áp dụng cũng thành công

Muốn cho bơ nhanh chín hơn bạn có thể để bơ cùng với các loại trái cây khác như táo, chuối, xoài,… Các loại trái cây này cũng sinh ra khí ga tự nhiên giúp cho chúng mau chín mềm. Khi đặt cùng bơ, bơ cũng sẽ nhanh chín nhờ các khí tự nhiên đó. Cách này có thể giúp bơ chín nhanh chóng trong vòng 2 ngày.

Cách ủ bơ này khá đơn giản, nguyên liệu cần thì chỉ có tấm vải sạch. Những cách ủ này bơ sẽ lâu chín hơn so với cách các đã nêu ở phía trên một chút.

Hãy lựa một tấm vải sạch, lót tấm vải vào đáy 1 thùng giấy và đặt các trái bơ lên trên, cuối cùng là phủ thêm một lớp vải lên trên cùng rồi cất thùng bơ đi. Hãy thường xuyên kiểm tra để đảm bảo không có trái bơ nào bị chín quá.

Ủ bơ bằng nước

Lưu ý quan trọng nhất của việc ủ bơ bằng nước là phải tránh nước dây vào cuống bơ. Vì nếu nước dây vào cuống, bơ dễ bị thối đầu. Các bước thực hiện tiếp theo gồm rửa sơ bơ rồi lau khổ, để nơi khô ráo và tránh ánh sáng trực tiếp. Trong quá trình xếp bơ hãy xếp phần cuống lên trên.

Trong quá trình ủ bơ, mỗi ngày hãy xịt nước hoặc lấy khăn ẩm lau quanh trái bơ khoảng 2,3 lần và nhớ vẫn chừa cuống bơ ra nhé. Cứ như thế, tuỳ độ thu hoạch mà từ 2 đến 3 ngày bơ sẽ chín dần đồng thời khi chín trái vẫn giữ được bộ bóng bẩy đặc trưng của quả bơ.

Bỏ bơ vào thùng gạo

Cách này được rất nhiều người áp dụng vì dễ làm và tiện lợi. Chỉ mất 2 – 3 ngày là bơ đã chín đều và có thể sử dụng ngay.

Chỉ cần rửa sạch bơ và lau khô rồi đặt các quả bơ lên gạo rồi nắp thùng gạo lại. Mỗi ngày kiểm tra xem có quả nào chín không thì mang ra ngoài tránh vì không để ý mà bị chín nũn ra.

Dùng túi giấy

Cách này giúp đẩy nhanh quá trình chín tự nhiên của bơ. Bạn chỉ cần cho bơ vào một túi giấy sau đó bịt kín lại để trong đó khoảng 3 – 4 ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Trong giai đoạn chín, bơ sẽ tạo ra khí ethylene khiến cho bơ mềm khi thu hoạch nên khi bơ được đặt trong túi giấy, khí sẽ bị giữ lại và góp phần làm tăng tốc quá trình chín của bơ.