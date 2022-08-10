Mách nước cho bạn 3 mẹo ướp thịt bò mềm ngon, mọng nước của đầu bếp chuyên nghiệp, chế biến lâu cỡ nào cũng không dai

Thịt bò tuy ngon nhưng lại là loại thịt nếu chế biến không khéo sẽ bị dai và mất ngon. Sau đây là những phương pháp làm mềm thịt bò mà các nhà hàng 5 sao chuyên sử dụng, giúp thịt lâu hư lại mềm ngon.

1. Ướp thịt với muối

Đầu tiên, bạn hãy thoa muối đều khắp hai mặt rồi để thịt vào ngăn mát tủ lạnh. Nhớ dùng màng bọc thực phẩm gói lại để miếng thịt không bị khô. Khoảng 1-2 giờ sau, bạn lấy miếng thịt ra rửa sạch bề mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, hãy dùng khăn giấy thấm khô nước và mang thịt đi chế biến. Vì đã ướp muối trước đó nên bạn chỉ cần thêm chút tiêu và một số loại gia vị khác là được.

2. Ướp với nước ép dứa

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng nước ép dứa đẹp ướp những miếng thịt bò có độ cứng hoặc dai như phần mông sấn hoặc vai gân. Do nước dừa có tác dụng nhanh trong việc làm mềm thịt nên bạn không cần phải ướp quá lâu, tránh miếng thịt bị mủn khi chế biến. Ướp thịt với dứa chỉ cần để khoảng 5 phút là được. Cách này phù hợp với các món xào. Nếu thì kiểu thịt bò mềm và có độ giòn, bạn không nên ướp với nước dứa.

3. Ướp bằng baking soda

Đây là một nguyên liệu rất quen thuộc trong nhà bếp, ấy chính là baking soda. Giờ đây, bạn sẽ khám phá thêm được công dụng mới của baking soda chính là giúp thịt mềm.

Ảnh minh họa: Internet

Cứ 10gr baking soda sẽ ướp được cho 340gr thịt bò. Sau khi ướp đều 2 mặt thịt rồi, bạn để khoảng 15 đến 20 phút trong ngăn mát tủ lạnh hoặc nếu có nhiều thời gian hơn, bạn có thể để 3 giờ đồng hồ cũng trong tủ lạnh. Sau thời gian đó, bạn lấy ra rồi rửa sạch thịt, ướp thêm chút gia vị cho vừa miệng rồi chế biến.

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