5 cách đánh bay vết mốc trên quần áo bạn nên biết

Mẹo vặt trong bếp 08/08/2022 12:52

Quần áo để lâu ngày trong tủ không sử dụng đến sẽ xuất hiện những đốm mốc, ố vàng gây mất thẩm mỹ, đừng lo lắng mà hãy thử ngay những cách tẩy sạch dưới đây.

Dùng chanh để tẩy mốc

Đây là nguyên liệu tự nhiên mà hầu như nhà nào cũng có. Bạn cũng có thể ra chợ mua được một cách dễ dàng. Trong chanh có chứa nhiều axit, có thể giúp tẩy mốc quần áo một cách nhanh chóng.

Các bước thực hiện như sau:

- Rửa sạch quả chanh sau đó cắt làm đôi.

- Vắt chanh vào chỗ bị mốc trên quần áo, đem phơi nắng khoảng 2-3 giờ.

- Giặt sạch quần áo và phơi ở nơi có ánh nắng mặt trời. 

Sử dụng kem đánh răng

Đối với những chiếc áo trắng có thể dùng kem đánh răng bôi lên vùng bị ố màu, mốc hay lên kim sau đó dùng bàn chải đánh răng cũ chà lên rồi giặt lại với nước sạch.

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Ảnh minh họa: Internet

Dùng hàn the

Là một phương pháp tẩy rửa mạnh, hàn the được dùng như một chất diệt mốc tự nhiên và có khả năng đánh tan mùi hôi trên quần áo. Cách dùng: lấy ½ cốc hàn the hòa với một cốc nước nóng, chờ cho hàn the tan hoàn toàn. Đưa hợp chất trên vào máy giặt giặt cùng với quần áo (lưu ý là sau khi đã cho quần áo và xả nước ). Chọn chế độ giặt lâu nhất và nhiệt độ cao nhất ( có thể ) cho loại quần áo của bạn, và chờ đợi kết quả.

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Ảnh minh họa: Internet

Baking soda

Baking soda là thứ bột đa năng, dù trong phương diện làm đẹp hay trong mẹo vặt gia đình thì baking soda cũng phát huy hết công dụng của mình. Ngâm quần áo chung với nước giặt và bột baking soda, tùy theo lượng đồ nhiều hay ít để chia phần tẩy phù hợp, ngâm trong vòng 5-10 phút đối với những đồ dày hơn thì ngâm lâu hơn. Sau đó vò kỹ khu vực bị mốc sau đó xả lại với nước sạch và đem phơi nắng.

Dùng giấm

Sử dụng một chút giấm. Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên Đây là một chất khử mùi cũng như một chất khử trùng, và sẽ giết bất kỳ khuôn mẫu và loại bỏ các mùi nấm mốc mà đi kèm với nó trên quần áo của bạn. Thêm một chén dấm trực tiếp vào các miếng đệm với quần áo của bạn và để cho máy giặt của bạn chạy trên các chu kỳ dài nhất mà nó có. Thêm một cốc bổ sung trong suốt chu kỳ xả nước, nấm mốc và mùi hôi thối của bạn nên được đi!

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