Cách bảo quản hành lá dùng trong thời gian dài, làm theo những cách này hành lá cả tháng vẫn còn tươi ngon

Mẹo vặt trong bếp 10/08/2022 18:09

Chị em hãy lưu ngay những mẹo bảo quản hành lá này nếu có lỡ đi chợ mua hành dư nhiều dùng không hết nhé!

Ngâm hành trong nước muối, nước baking soda 

Khi mua hành về, bạn cần nhặt bỏ những lá úa, lá hỏng. Sau đó, nhúng phần gốc hành lá vào thau nước sạch có pha một thìa muối. Ngâm chừng 5 phút, bạn ngâm cả phần hành lá vào. 

Khoảng 10 - 15 phút sau, bạn vớt hành ra, để ráo. Tiếp tục chuẩn bị một thau nước mới, cho một thìa baking soda vào rồi ngâm hành và gốc hành trong đó khoảng 10 phút. Baking soda sẽ có tác dụng làm sạch nốt những phần bụi bẩn còn sót lại trên thân và gốc hành. 

Sau thời gian trên, bạn vớt hành ra để ráo, dùng giấy ăn thấm hết phần nước còn đọng lại trên hành. Nếu vẫn còn nước, hành rất dễ bị úng, thối nhé! 

Lúc này, bạn lấy màng bọc thực phẩm bọc chặt phần hành lại rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Cách này giúp bạn giữ hành tươi được 1- 2 tuần.

Gói bằng khăn giấy và túi zip

Hành lá mua về bỏ rễ, rửa sạch, để ráo, cắt thành những đoạn dài 5-7cm (hoặc tùy thuộc vào kích thước của túi zip mà bạn có). Đợi khi hành khô hoàn toàn, trải miếng giấy ăn ra thớt, đặt hành vào giữa rồi gấp kín miếng giấy, bỏ vào túi zip, kéo kín miệng túi và cất vào tủ lạnh.

Cách bảo quản hành lá dùng trong thời gian dài, làm theo những cách này hành lá cả tháng vẫn còn tươi ngon - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 1 tuần, hành có thể ra nước và thấm hơi ẩm của tủ lạnh nên giấy ăn sẽ bị ướt, hãy bỏ miếng giấy cũ, thay bằng giấy mới và tiếp tục lưu trữ trong ngăn mát tủ lạnh. Tuần thứ 2 có thể làm tương tự, nhưng tới tuần thứ 3, hành sẽ có hiện tượng bị úa hai phần đầu cắt thì bạn chỉ cần dùng dao cắt bỏ phần úa này đi vào tiếp tục bọc kín bằng giấy ăn khô, bỏ vào túi zip và đem cất trong tủ lạnh như bình thường.

Thái nhỏ hành

 

Cách bảo quản hành lá dùng trong thời gian dài, làm theo những cách này hành lá cả tháng vẫn còn tươi ngon - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Thực ra, cách bảo quản hành lá tốt nhất không phải là để cả cây hành rồi cất vào tủ lạnh đâu. Bạn nên thái nhỏ hành lá, hệt như cách thái hành để cho vào canh. Sau đó đựng lượng hành lá đã thái vào trong đĩa rồi cất tủ lạnh. Hành sẽ không dập úng, nó sẽ trông hơi héo sau gần 1 tuần cất tủ lạnh.

Nhưng bạn yên tâm, cứ khi nào nấu canh lại lấy đĩa hành thái nhỏ ấy ra rồi cho vào nồi canh sôi vừa tắt bếp, ăn vẫn ngon như thường.

 

Ngoài ra, muốn bảo quản hành lá lâu hơn, bạn chỉ cần thái nhỏ hành lá tươi, cho vào túi ni lông hoặc hộp nhựa rồi cất vào ngăn đá tủ lạnh. Bạn có thể chia thành từng phần đủ cho 1 lần nấu. Mỗi khi nấu ăn, lấy hành lá ra rồi cho vào nấu như bình thường.

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