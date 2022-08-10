Từ nay trở đi chị em không cần đau đầu vì tiền ga, vì đã có các bí quyết sử dụng bếp ga siêu cấp tiết kiệm, chị em nên áp dụng ngay

Ngọn lửa quá lớn vừa tốn gas mà món ăn của bạn lại lâu chín bởi lượng nhiệt thay vì tập trung vào đáy nồi lại bị phân tán ra xung quanh. Khi nấu lửa nhỏ, bạn chú ý chọn các loại xoong, nồi cỡ nhỏ. Ngược lại, khi nấu với loại xoong, nồi có đáy lớn, bạn nên mở lửa lớn để tránh hao gas.

Nhiều người nghĩ rằng, để lửa càng to thì việc đun nấu sẽ nấu càng nhanh chín, song thực tế hoàn toàn ngược lại. Trong khi nấu bạn hãy chú ý tới ngọn lửa, chỉ cần điều chỉnh sao cho ngọn lửa vừa với đáy nồi không bao trùm ra ngoài thành nồi, tránh để nhiệt thất thoát ra ngoài làm hao gas.

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi nấu, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng các thức ăn cần nấu như rửa rau, vo gạo, thái thịt... rồi mới bật bếp để nấu liên tục cho đến khi kết thúc. Có như vậy, khi bật bếp gas lên, bạn mới có thể cho thức ăn vào nồi nấu một cách liên tục được, giúp tiết kiệm gas được một lượng đáng kể. Bởi việc vặn, bật bếp nhiều lần sẽ làm gas thoát ra ngoài càng nhiều. Hơn nữa, việc tắt mở bếp nhiều sẽ làm giảm tuổi thọ của bếp.

3. Khóa bình ga sau khi sử dụng

Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu của các công ty sản xuất bếp ga, có 3 điểm chính có nguy cơ dẫn đến rò rỉ, thất thoát ga: van bình, van điều áp và dây dẫn. Nếu dùng van bình, van điều áp và dây dẫn loại tốt (hàng chính hãng) sẽ tránh được thất thoát gần 3kg/tháng so với loại có chất lượng kém. Tuy nhiên, cách dùng tốt nhất vẫn là nên khóa bình gas sau khi dùng vừa tránh thất thoát gas vừa đảm bảo an toàn, tránh những nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra cho gia đình.

4. Chọn dụng cụ nấu phù hợp

Nên chọn loại nồi có kích thước phù hợp với lượng thức ăn cần nấu. Hạn chế nấu lượng thức ăn nhỏ trong chiếc nồi to, như vậy sẽ rất lãng phí gas. Nếu cần nấu những món hầm thì bạn nên nấu bằng nồi áp suất, vừa giúp thức ăn nhanh chín, mềm mà còn tiết kiệm gas.