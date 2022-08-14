5 sai lầm khi dùng bếp điện từ gây hao tốn điện năng, dễ hư hỏng lại còn không an toàn

Mẹo vặt trong bếp 14/08/2022 17:33

Bếp điện từ của bạn sẽ dễ hư hỏng, tiền điện hàng tháng cũng tăng cao nếu bạn mắc phải 5 sai lầm này.

Rút nguồn điện ngay sau khi vừa nấu xong

Sau khi nấu xong nhiều người có thói quen rút nguồn điện ra ngay. Điều này khiến quản tản nhiệt không hoạt động nữa, làm chậm quá trình làm mát của bếp. Duy trì thói quen này sẽ khiến bếp bị giảm tuổi thọ. Tốt nhất bạn nên ấn nút tắt (off) và để cho quạt làm mát chạy cho đến khi bếp nguội hẳn thì mới rút điện ra.

5 sai lầm khi dùng bếp điện từ gây hao tốn điện năng, dễ hư hỏng lại còn không an toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để không đúng vị trí khi nấu

Vị trí của mân từ được kí hiệu bằng một vòng tròn trắng trên mặt bếp. Nên đặt nồi tại đúng vị trí được quy định sẽ nấu nhanh hơn và tiết kiệm điện năng hơn, tránh hao phí điện năng không đáng có trong quá trình sử dụng bếp.

Ngoài ra, khi đặt nồi đúng vị trí quy định sẽ giúp mặt kính bền hơn vì trọng lượng được phân bổ đều lên trên mặt bếp.

Nấu ở nhiệt độ cao liên tục

Việc duy trì mức công suất cao liên tục khi dùng bếp điện là không cần thiết, vì nhiệt độ làm nóng trên bếp điện rất cao, dễ gây quá tải và giảm tuổi thọ của bếp cũng như hỏng hóc dụng cụ nấu nướng.

Thay vì vậy, khi nấu xong một món nào đó ở nhiệt độ cao thì nên tắt bếp nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục nấu món khác. Khi làm món ninh, ban nên để nhiệt độ ban đầu cao, sau khi thức ăn sôi giảm xuống mức nhỏ hơn để đồ ăn chín nhừ mà không làm hư hại bếp.

5 sai lầm khi dùng bếp điện từ gây hao tốn điện năng, dễ hư hỏng lại còn không an toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chỉ dùng đúng một chức năng khi nấu

Các bà nội trợ nên dùng đúng các chức năng của bếp từ khi nấu vì các chức năng được nhà sản xuất lập trình để tối ưu hóa điện năng và hiệu quả cho một loại quá trình nấu nướng riêng biệt của người dùng. Khi được sử dụng đúng sẽ tiết kiệm được nhiều điện năng và nấu nướng đạt hiệu quả cao hơn

Có nhiều người có thói quen chỉ dùng đúng một chức năng khi nấu, điều đó sẽ tốn nhiều điện năng hơn.

Điều chỉnh nhiệt độ rồi mới đặt nồi lên

Nhiều người có thói quen điều chỉnh nhiệt độ rồi mới đặt nồi lên, như vậy sẽ làm hao phí điện năng. Thay vì thế, kiểm tra nồi đã đặt đúng vị trí hay chưa rồi chỉnh nhiệt độ sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu sẽ giúp bạn một phần nào tiết kiệm năng lượng và thời gian nấu.

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