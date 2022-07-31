5 bí quyết giúp tủ quần áo nhà bạn luôn thơm tho, ngại gì không thử?

Để hạn chế tủ quần áo xuất hiện mùi ẩm khó chịu, có được mùi hương thơm tho thì chị em thử áp dụng những tuyệt chiêu này.

Sử dụng tinh dầu thơm

Thêm một bí quyết nữa là bạn hãy dùng ít tinh dầu vào bàn ủi hơi nước hoặc xịt nước thơm quần áo khi ủi sẽ làm cho quần áo dễ ủi hơn. Đây cũng là cách giúp cho quần áo của bạn có mùi thơm quyến rũ. Nhờ vậy, không chỉ giúp bạn thêm thư giãn với tinh dầu mà còn khiến tủ áo có nét riêng hấp dẫn!

Ảnh minh họa: Internet

Túi thảo mộc

Tương tự như tinh dầu, túi thảo mộc cũng là một cách làm thơm quần áo hiệu quả. Bạn có thể dễ dàng tìm mua gói thảo mộc từ các siêu thị, cửa hàng… với rất nhiều mùi hương để lựa chọn.

Ảnh minh họa: Internet

Hoặc nếu có sẵn nguyên liệu, quý vị có thể tự tạo cho mình những mùi hương thảo mộc mà mình yêu thích. Lavender, sả khô hoặc cam quýt khô là những lựa chọn được nhiều người ưa chuộng. Chỉ việc bỏ chúng vào một chiếc túi vải nhỏ là có ngay chiếc túi thơm quần áo, rồi treo trong ngăn tủ đồ hoặc bỏ vào túi áo khoác để giữ mùi thơm lâu hơn.

Đặt sáp thơm trong tủ quần áo

Đặt sáp thơm trong tủ quần áo sẽ giúp quần áo của chúng ta thơm như khi mới giặt, ngoài ra mọi người cũng có thể chọn cho mình mùi hương yêu thích để sử dụng.

Sử dụng giấy thơm

Bên cạnh túi thơm mọi người cũng có thể dùng giấy thơm để giúp tủ quần áo của mình luôn có mùi thơm.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần đặt 1 đến 2 từ giấy thơm và tủ quần áo là tủ đã có mùi thơm tho, dễ chịu, không chỉ vậy giấy thơm còn có khả năng lưu hương lâu.

Vệ sinh tủ quần áo

Để quần áo luôn thơm mới thì ngăn kéo, tủ đựng quần áo phải luôn thật sạch, thơm tho. Vì tủ quần áo luôn được đóng kín khi sử dụng nên việc có hiện tượng kỳ lạ ẩm mốc là rất dễ xảy ra, vì thế việc vệ sinh tủ là việc rất thiết yếu.

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