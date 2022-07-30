Nếu bạn chuẩn bị đi du lịch hãy thử áp dụng 6 mẹo xếp hành lí tiết kiệm không gian vali

Dựa vào đây bạn có thể biết mình mang theo được tối đa bao nhiêu cân hành lý và có được lựa chọn phù hợp. Bạn có thể cân trước hành lý tại nhà nếu như nhà bạn có sẵn cân.

Mỗi hãng hàng không và mỗi hạng vé máy bay sẽ có 1 quy định khác nhau về trọng lượng hành lý được mang theo lên máy bay nên hãy tìm hiểu dựa trên thông tin chiếc vé mà bạn đặt.

Khi chuẩn bị giày, dép để đi du lịch, chúng ta phải đảm bảo chúng đã được làm sạch hoàn toàn, để thật khô ráo rồi cho vào bọc kín cột chặt lại nhằm tránh làm bẩn những vật dụng xung quanh. Đây là mẹo xếp đồ đơn giản giúp bạn tránh tạo mùi hôi trong vali, túi sách, balo.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn nên để mỗi chiếc giày vào một chiếc mũ, như vậy sẽ dễ dàng tận dụng những khe hở trong vali.

Cuộn quần áo

Nếu bạn muốn có thêm không gian trong vali hãy cuộn quần áo lại. Đây là cách phổ biến để không làm nhăn quần áo. Bạn cần chú ý khi cuộn, hãy giữ cho chúng càng phẳng phiu càng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt mọi thứ theo chiều dọc

Khi cảm thấy túi của bạn đã đầy và không còn chỗ trống, bạn chỉ cần đóng túi lại, đặt nó theo chiều dọc và giải nén phần trên cùng một chút.

Cùng với đó, hãy cố gắng nhét thêm một vài món đồ vào vì phần còn lại của quần áo được nén xuống phía dưới sẽ tạo ra nhiều không gian hơn ở phía trên.

Mang mỹ phẩm dạng chai nhựa

Tốt nhất khi đi du lịch xa bạn bạn nên giảm trọng lượng hành lý bằng cách chỉ nên mang theo những loại mỹ phẩm dạng chai nhựa. Điều này giúp bạn hạn chế được việc “đổ vỡ” và gây khó khăn trong quá trình di chuyển.

Ảnh minh họa: Internet

Tiện hơn là các nàng chỉ nên mang theo các loại mỹ phẩm dùng thử để đủ sử dụng trong thời gian đi du lịch.

Tận dụng những nếp gấp và khoảng trống trong vali

Một khi vali của bạn đã đầy, hãy tận dụng những nếp gấp để xếp đồ lót vào cạnh của vali. Bằng cách này, bạn sẽ không phải tận dụng không gian quý giá ở giữa vali.