6 loại thực phẩm chẳng lo hết hạn sử dụng, loại thứ 2 nhà nào cũng có

Kiến thức hay 02/08/2022 11:15

Bạn không cần lo lắng về thời gian sử dụng của những thực phẩm sao, có thể bạn chưa biết rằng chúng để lâu cách mấy cũng không hư hỏng đấy.

Dầu đậu nành

Dầu đậu nành cũng là một loại thực phẩm mà bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về hạn sử dụng. Vậy nên đừng vội bỏ chai dầu đậu nành cũ trong góc tủ bếp vào thùng rác.

Gạo

Nhiệt độ tốt nhất để bảo quản gạo là 4,5 độ C hoặc thấp hơn. Tốt nhất bạn nên để gạo trong hộp nhựa đựng thực phẩm hoặc trong các bình thủy tinh. Một vài nghiên cứu còn cho thấy, dưới những điều kiện kể trên, gạo có thể lưu trữ được tới 30 năm mà không ảnh hưởng đến hương vị hay giá trị dinh dưỡng.

6 loại thực phẩm chẳng lo hết hạn sử dụng, loại thứ 2 nhà nào cũng có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại giấm

6 loại thực phẩm chẳng lo hết hạn sử dụng, loại thứ 2 nhà nào cũng có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giấm chính là một sản phẩm không cần lo tới hạn sử dụng. Bởi chúng sẽ không bao giờ sợ hết hạn. Theo các nghiên cứu được thực hiện bởi Vinegar Institutem cho thấy, thời gian sử dụng của giấm gần như là vô hạn. Chúng có tính axit nên có thể tự bảo quản mà không cần để trong tủ lạnh. Theo thời gian, bạn có thể giấm có sự thay đổi về màu sắc, xuất hiện tình trạng đóng cặn trong chai, nhưng những thay đổi này hầu như không ảnh hưởng đến sự an toàn và chất lượng của chúng. Tuy nhiên, nếu như giấm biến đổi màu sắc thì bạn không nên dùng bởi chúng đã bị vi khuẩn xâm nhập.

Các loại đậu sấy khô

Các loại đậu khi đã sấy khô có thể giữ được rất lâu trong các túi chân không. Tuy nhiên, đậu để lâu sẽ mất nhiều thời gian để nấu chín hơn.

6 loại thực phẩm chẳng lo hết hạn sử dụng, loại thứ 2 nhà nào cũng có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thức uống có cồn mạnh

Những thức uống có cồn như vodka, whisky, rượu rum hay rượu cognac đều không có ngày hết hạn. Quan trọng là chúng cần được bảo quản ở những nơi mát mẻ trong những chai đóng kín. Trên thế giới thậm chí có những chai rượu đáng giá cả gia tài vì số tuổi của chúng.

Chiết xuất vani 

Nhờ chứa cồn mà tinh chất vani tinh khiết có vòng đời rất dài nếu được đóng nắp cẩn thận. Đương nhiên, điều này chỉ đúng với vani thật, tinh khiết; các loại chiết xuất vani giả không giữ được lâu dài vì không chứa đủ cồn.

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