Vi khuẩn thường trú ngụ tại các món vật dụng này trong căn bếp của bạn, bạn đã biết chưa?

Mẹo vặt trong bếp 14/08/2022 18:30

Không ngờ rằng những vật dụng này lại là nơi mà vi khuẩn tích tụ nhiều, dọn dẹp ngay nếu bạn không muốn mầm bệnh sinh sôi.

Tay cầm nắp nồi

Tay cầm có các rãnh nhỏ là nơi thường tích tụ chất cặn bẩn. Điều đó có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, gây hại nếu tiếp xúc với tay hoặc xâm nhập vào thức ăn. 

Bạn hãy tháo các tay cầm, núm và ngâm trong nước ấm có pha chút giấm. Với các loại tay cầm cố định, hãy cố gắng lau tỉ mỉ hơn. 

Các loại thớt

Vi khuẩn thường trú ngụ tại các món vật dụng này trong căn bếp của bạn, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại thớt là nơi tập hợp lượng vi khuẩn rất lớn. Tại sao? “Đầu tiên, bạn sử dụng chúng để chặt các loại thực phẩm như các loại thịt, cá sống… Thứ hai, các vết rãnh do dao tạo ra trên bề mặt thớt có thể lưu giữ vi khuẩn ở đó và rất khó tẩy trừ”.

Để tránh ô nhiễm từ các vết rãnh trên mặt thớt, bạn nên sử dụng nhiều loại thớt khác nhau cho từng công việc như thớt để chặt thịt cá riêng và thớt để xắt các loại thực phẩm khác riêng.

Đồng thời, bạn nhớ rửa chúng thật sạch bằng xà phòng ngay sau mỗi lần sử dụng. Bạn cũng có thể sử dụng dầu vô cơ để lau các loại thớt bằng gỗ sau mỗi một hoặc hai tháng, nhằm trám kín các rãnh trên thớt và ngăn cản vi khuẩn tích tụ.

Khăn lau bếp, khăn rửa bát

Một nghiên cứu của Đại học Mauritius (Ấn Độ) cho thấy gần 50% khăn lau nhà bếp tại các gia đình được lựa chọn ngẫu nhiên có chứa vi khuẩn có thể gây bệnh do các mảng thực phẩm còn bám dính lại. Điều này càng trở nên kinh khủng hơn khi bạn sử dụng kết hợp một chiếc khăn cho nhiều mục đích.

Do đó, việc thường xuyên làm sạch và thay mới khăn lau bếp, khăn rửa bát là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, hãy chỉ sử dụng mỗi chiếc khăn với một mục đích duy nhất để giảm thiểu việc lây truyền vi khuẩn gây bệnh từ vị trí này sang vị trí khác trong căn bếp.

Vi khuẩn thường trú ngụ tại các món vật dụng này trong căn bếp của bạn, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Miếng xốp rửa bát 

Những miếng xốp rửa bát hay khăn lau thường xuyên tiếp xúc với thức ăn dư thừa. Tốt nhất, bạn nên thay mới thường xuyên. Thêm vào đó, trong thời gian sử dụng, bạn cần giặt rửa bằng xà phòng hoặc sản phẩm khử trùng. 

Vi khuẩn thường trú ngụ tại các món vật dụng này trong căn bếp của bạn, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Hũ gia vị

Trong quá trình nấu ăn, bạn sẽ nhiều lần lấy muối, đường, tiêu và các lọ gia vị, hoặc nước tương, chai dấm mà tay bạn trước đó đã chạm vào thịt sống hoặc đất cát từ rau. Điều này khiến cho một lượng lớn vi khuẩn từ tay có thể bám vào hũ gia vị, khiến đây trở thành một vi trị rất bẩn trong căn bếp. Do đó, đừng tiếc vài phút mỗi ngày để lau sạch sẽ các hũ gia vị trong căn bếp của mình.

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