Lau màn hình TV đừng dùng nước lã, làm cách này mới sạch và an toàn

Kiến thức hay 22/07/2022 17:12

Hãy vệ sinh màn hình tivi bằng những tip dưới đây.

Màn hình TV bị bẩn sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Thông thường, mọi người sẽ dùng khăn thấm nước sạch để lau màn hình. Tuy nhiên, nước sạch sẽ không thể làm hết các vết bẩn mà còn khiến chúng đọng thành cặn khó lau hơn.

Lau màn hình TV đừng dùng nước lã, làm cách này mới sạch và an toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Làm sạch bằng khăn lau kính

Đầu tiên, bạn cần phải tắt TV. Vệ sinh màn hình khi TV con bật sẽ không tốt. Ngoài ra, tắt TV bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy bụi bẩn hơn. Bên cạnh đó, ngắt nguồn điện TV sẽ giúp tránh được xảy ra những tai nạn bất ngờ.

Hãy sử dụng một chiếc khăn mềm hoặc khăn lau kính thì càng tốt.

Chú ý chỉ lau nhẹ, tránh dùng lực mạnh vì có thể làm hỏng màn hình.

Tuyệt đối không dùng khăn giấy, giấy vệ sinh hoặc áo sơ mi cũ để lau màn hình TV. Những thứ này có thể làm xước màn hình hoặc để lại xơ vải khó làm sạch hơn.

Chú ý lau sạch cả phần viền của TV, cách làm cũng tương tự.

Sử dụng giấm hoặc dung dịch làm sạch màn hình

Giấm là chất tẩy rửa tự nhiên có thể giúp bạn làm sạch các đồ dùng trong nhà. Ngoài ra, giấm có tính ăn mòn trung tính nên sẽ không gây hại cho thiết bị trong quá trình lau chùi.

Bạn hãy dùng một chiếc khăn nhỏ, chấm vào dung dịch giấm pha loãng với nước rồi lau nhẹ toàn bộ màn hình. Sử dụng chuyển động xoay tròn để vệ sinh màn hình dễ dàng hơn. Lưu ý, không đổ hay phun trực tiếp giấm lên màn hình vì nó có thể làm hỏng TV.

 

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các loại dung dịch lau màn hình TV, máy tính chuyên dụng. Lưu ý, không nên dùng các dung dịch có chứa amoniac, ethyl alcohol, ecetone, etyl clorua... để làm sạch màn hình vì nó có thể làm hỏng hoặc ố màu màn hình.

Sau khi lau màn hình bằng giấm, bạn dùng khăn khô để lau lại một lần nữa. Phần viền màn hình cũng làm tương tự.

Với hai cách nêu trên, bạn có thể áp dụng với cả màn hình máy tính. Nhớ ngắn nguồn điện của thiết bị trước khi vệ sinh.

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