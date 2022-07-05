Những dấu hiệu cho thấy điện thoại của bạn đang bị theo dõi, kiểm tra ngay kẻo lộ thông tin

Kiến thức hay 05/07/2022 17:33

Điện thoại bị theo dõi sẽ dẫn đến hậu quả như lộ thông tin cá nhân, dễ bị mạo danh, mất tiền, tài sản. Có khi ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần, tính mạng,…

Các dấu hiệu cho thấy điện thoại bị theo dõi

Những dấu hiệu cho thấy điện thoại của bạn đang bị theo dõi, kiểm tra ngay kẻo lộ thông tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Hao pin bất thường

Nếu điện thoại có dấu hiệu hao pin bất thường, pin đang đầy nhưng dùng thời gian ngắn đã cạn thì bạn nên kiểm tra xem ứng dụng nào đang tiêu hao pin của bạn nhiều đến vậy.

Bạn vào Cài đặt > Chăm sóc thiết bị > Pin và kiểm tra xem có ứng dụng nào tiêu hao nhiều pin không.

Kiểm tra xong bạn chuyển các ứng dụng gây hao pin vào chế độ nghỉ. Ứng dụng nào không dùng thì nên gỡ bỏ. Sau đó, nếu điện thoại vẫn hao pin thì có lẽ điện thoại của bạn đang bị theo dõi.

Dữ liệu điện thoại nhanh hết 

Các gói dữ liệu di động hoặc tiền điện thoại hết nhanh hơn so với bình thường là một trong những dấu hiệu bất thường cho thấy đang có một phần mềm ẩn, độc hại chạy ngầm trên cùng hệ thống khi bạn kết nối mạng.

Quảng cáo xuất hiện dày đặc

Thường thì điện thoại sẽ ít hoặc không hiện quảng cáo dưới dạng pop-up với các nội dung lừa đảo, nhạy cảm,… hay những dòng ký hiệu lạ. Nếu chúng bỗng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn thì có thể điện thoại của bạn đã bị theo dõi hoặc nhiễm các malware.

Điện thoại hay bị nóng, hiệu suất giảm

Một dấu hiệu phổ biến khác cũng khá phổ biến khi điện thoại bị theo dõi là tình trạng nóng lạ thường và tốc độ xử lý chậm. Lý do là có những ứng dụng đang chạy ngầm hay các ứng dụng theo dõi đang nằm trên điện thoại của bạn tiêu hao khá nhiều pin và tài nguyên của thiết bị.

Xuất hiện những âm thanh bất thường

Hãy để ý xem điện thoại của bạn có các âm thanh kỳ lạ phát ra không. Chẳng hạn tiếng bíp khi bắt đầu cuộc hội thoại hay các tạp âm ồn ào khác trong quá trình gọi điện hay nghe máy. Điều này chứng tỏ có thể bạn đang bị người khác ghi âm lại cuộc gọi.

Điện thoại tự tắt và khởi động lại

Nếu điện thoại đang dùng mà tự tắt và khởi động lại trong khi bạn không hề thao tác thì có lẽ đã có ai đó truy cập, theo dõi thiết bị của bạn.

Bỗng nhiên nhận được tin nhắn lạ

Tin nhắn lạ thường chứa chữ số, ký tự khó hiểu nếu thường xuyên xuất hiện trong điện thoại của bạn mà không rõ người gửi với tần suất khá nhiều có thể là dấu hiệu điện thoại của bạn đang bị theo dõi. Tạm thời bạn nên xóa những tin nhắn đó đi và chặn số thuê bao đã gửi tin nhắn đến cho bạn và không nhấn vào các đường liên kết không rõ nguồn gốc.

Ứng dụng tự động được cài đặt

Nếu điện thoại của bạn bỗng xuất hiện các ứng dụng lạ mà bạn không tải xuống và cài đặt nó thì bạn hãy nghĩ tới việc điện thoại mình đang không bình thường. Lý do là các phần mềm gián điệp thường cho phép tự động cài đặt các ứng dụng mà không cần sự chấp thuận của bạn.

Điện thoại bị theo dõi phải làm sao?

Nếu thấy điện thoại có các dấu hiệu bị theo dõi như trên, bạn nên làm ngay những điều này:

- Tắt định vị.

- Thay đổi tất cả mật khẩu.

- Gỡ các ứng dụng đáng ngờ.

- Tìm phần mềm nghe lén.

- Cài phần mềm diệt virus.

- Khôi phục điện thoại về trạng thái xuất xưởng.

- Đến trung tâm sửa chữa có uy tín.

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