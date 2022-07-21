Các Bartender thường vắt thêm một lát chanh mỏng vào bia để làm gì?

Muối giúp làm giảm vị đắng khá tốt nên các chị em phụ nữ thường sử dụng nó để dễ uống bia hơn. Các tinh thể muối khiến bia tạo bọt nhiều trong thời gian ngắn. Các bartender giải thích rằng khi bỏ thêm muối vào bia có nhiều tác dụng như: làm khách cảm thấy mau khát và họ sẽ uống nhiều, giúp nhà hàng bán được nhiều bia.

Nhiều người thích uống bia kèm một lớp muối mỏng được bôi trên miệng cốc và vắt thêm một lát chanh, đặc biệt là phụ nữ. Vì sao? Muối và acid trong chanh đóng vai trò như chất diệt khuẩn. Vậy nên khi bôi chúng lên miệng chai hoặc cốc thủy tinh sẽ giúp trông vệ sinh hơn và ruồi không dám đậy trên miệng chai nếu bạn lỡ mở bia quá lâu mà chưa uống hết.

Muối tham gia vào việc cân bằng chất lỏng trong cơ thể, giữ lại chất lỏng nên bạn không phải đi vệ sinh nhiều lần khi uống nhiều bia. Bên cạnh đó, nhờ loại bỏ được phần lớn carbonat, muối giúp người uống bia không bị ợ.

Một điều mà ít khi nào các nhà sản xuất bia bật mí là bia thường được đựng trong chai thủy tinh trong suốt mà để bên ngoài nhiều ngày, ánh mặt trời sẽ khiến chất lượng của các chai bia giảm đi. Khi đó, muối và chanh có thể đánh lừa vị giác làm người uống không nhận ra chất lượng của bia bị giảm.

Làm sao để uống bia không say?

Uống chậm rãi

Với những người thường uống rượu bia trong công việc, giao tiếp hãy nhớ rằng trung bình cơ thể người có khả năng tiêu thụ 30ml thức uống có cồn trong một giờ đồng hồ.

Cho nên mẹo uống rượu bia lâu say là uống chậm lại, vừa uống vừa tán dốc vui vẻ với mọi người trong bữa tiệc chính là chìa khóa để cơ thể có thời gian hấp thụ và nghỉ ngơi.

Càng uống nhanh hay uống nhiều bia rượu cùng một lúc sẽ càng làm cơ thể mất kiểm soát, đẩy nhanh tình trạng say xỉn nhiều hơn. Thế nên các bạn hạn chế uống 100% mỗi khi bạn bè đồng nghiệp mời bia đi nhé.

Bổ sung thêm nước

Khi uống bia, cơ thể của bạn sẽ trong tình trạng mất nước, chính vì thế lúc này bạn sẽ cảm thấy nôn nao, khó chịu khiến cồn trong bia rượu dễ hấp thu vào cơ thể nhiều hơn.

Nên trước khi uống bia rượu bạn có thể uống một ly nước suối sẽ hạn chế cơn say rất hiệu quả hoặc trong lúc dùng bia rượu bạn uống kèm với nước sẽ giúp làm loãng bia trong bụng, từ đó chống lại các dấu hiệu say xỉn hiệu quả.

Ăn thực phẩm hạn chế hấp thụ cồn

Trước hay trong lúc nhập tiệc bạn có thể cân nhắc sử dụng một số thực phẩm có khả năng hạn chế hấp thụ cồn trong bia rượu, giúp bạn chống lại cơn say khá hiệu quả như bơ, phô mai, bánh mì, trứng hoặc sữa.

Không pha bia với đồ uống khác

Nhiều người có thói quen pha bia rượu với thức uống có gas. Điều này giúp mùi vị của bia rượu nhạt đi, dễ uống hơn thế nhưng hành động đó sẽ có tác hại đến cơ thể của bạn.

Phản ứng tạo bọt khí trong thức uống có gas kết hợp với bia rượu làm cồn ngấm vào trong máu nhanh hơn đồng nghĩa với việc cơn say sẽ xuất hiện sớm.