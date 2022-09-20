Mách bạn 4 mẹo bảo quản tỏi cả năm không hỏng, mùi vị vẫn như ban đầu

Chuẩn bị một lượng muối hạt thích hợp. Cho muối vào chảo và rang trên lửa nhỏ. Răng vài phút cho muối thật khô và hơi ngả vàng thì tắt bếp.

Sau đó, chuẩn bị một túi nilon và cho tất cả số tỏi cần bảo quản vào.

Đổ muối ra cho nguội rồi gói vào tờ khăn giấy. Cho gói muối vào trong túi tỏi. Buộc kín túi lại và để ở nơi thoáng mát.

Với cách này, tỏi sẽ luôn giữ được sự khô ráo và không bị mọc mầm.

Thỉnh thoảng bạn có thể bỏ túi tỏi ra kiểm tra, thay gói muối mới và loại bỏ những củ tỏi có dấu hiệu hỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản tỏi trong trong tủ lạnh

Tỏi cũng có thể được bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Tỏi khô bóc vỏ rồi rửa sạch, để tỏi đã bóc vào rổ để nơi thoáng mát cho khô ráo. Sau khi tỏi khô ráo thì cho vào lọ thủy tinh và đặt vào trong ngăn mát của tủ lạnh.

Tỏi băm nhỏ còn sót lại sau khi chế biến món ăn cũng có thể bảo quản được trong ngăn mát tủ lạnh. Bạn chỉ cần cho tỏi băm cho vào hộp đậy kín và để trong tủ lạnh.

Dùng muối + baking soda + trà

Tỏi mới mua về nên đem phơi nắng hoặc nơi thoáng mát trong 1-2 ngày nữa để tỏi thoát hết hơi ẩm và khô hẳn. Trộn muối + baking soda và lá trà thành một hỗn hợp khoảng 40-50gr, bọc trong khăn giấy thật kín sau đó cho vào túi tỏi, bóp hết không khí trong túi ra trước khi buộc chặt. Để túi tỏi ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.

Khoảng 7-10 ngày lại mở túi cho thoáng khí, loại bỏ những củ tỏi có dấu hiệu bị hỏng để chúng không "lây bệnh" cho củ khác, chú ý thay túi "hút ẩm" khác nếu miếng giấy ăn có cảm giác mềm ướt. Hỗn hợp trà, baking soda và muối có tác dụng hút các ion nước trong túi, giữ cho tỏi luôn được khô ráo. Trà và muối còn có tác dụng diệt khuẩn, ngăn mùi để tỏi không bị mọc mầm, hư thối.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản tỏi trong lọ thủy tinh

Sau khi đã lựa ra những củ tỏi rắn chắc, lành lặn, bạn hãy xếp chúng vào lọ thủy tinh hoặc lọ sứ khô rồi đậy chặt nắp. Để lọ tỏi ở nơi khô ráo thoáng mát. Như vậy tỏi sẽ không bị hỏng.