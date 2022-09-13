Chỉ với 3 củ khoai tây là đủ "càn quét" sạch sẽ cả họ nhà chuột trong bếp, kết quả hiệu nghiệm vô cùng, chị em nên bắt tay vào làm ngay!

Mẹo vặt trong bếp 13/09/2022 17:54

Chuột là loài gặm nhấm khó đuổi nhất trong bếp. Dù bạn dùng nhiều hình thức như bẫy keo, bẫy thuốc, v.v. nhưng vẫn không hiệu quả do số lượng của chúng rất đông và cực dễ sinh nở. Dưới đây là một mẹo vô cùng hiệu nghiệm mà bạn sẽ không ngờ tới, bởi củ khoai tây đơn giản lại diệt được cả đàn chuột. Chị em mau chóng làm ngay!

Tại sao nên dùng khoai tây để đuổi/giết chuột ?

Những con chuột háu ăn chuyên lùng sục thức ăn hàng đêm trong bếp nhưng so với việc sử dụng xi măng khô để bẫy thì dùng khoai tây dễ làm chuột mắc bẫy hơn do mùi thơm sẽ khiến chúng ăn ngon miệng và ăn nhiều mà sập bẫy.

Thêm nữa, ăn càng ăn nhiều, chuột càng chết nhanh. Bởi khoai tây chứa nhiều Natri, khi ăn nhiều chuột sẽ khát nước và tìm nước để uống. Khi uống nước, phản ứng hóa học giữa nước và natri diễn ra, khoai tây nở lớn sẽ khiến cho chuột bị chướng bụng mà chết.

Đặc biệt, với khoai tây, khi sử dụng cũng sẽ cảm thấy an toàn cho người thân của mình (đặc biệt là trẻ nhỏ) hay vật nuôi trong nhà, bởi nó không có những chất độc hại như các loại thuốc hay bã diệt chuột khác. 

Các nguyên liệu cần chuẩn bị:

 - Tối thiểu 3 củ khoai tây (nhiều ít tùy vào số lượng chuột trong nhà)

– Bột cacao hoặc bất kỳ loại thức ăn nào có mùi hấp dẫn chuột

– Nước lọc

Các bước thực hiện: 

– Khoai tây luộc thật mềm rồi đem tán nhuyễn ra thành bột.

– Trộn khoai tây với một ít bột cacao ( hoặc bất kỳ thức ăn có mùi hấp dẫn chuột) để tạo thành hỗn hợp có mùi thơm.

– Tiếp đến, cho hỗn hợp này vào các chén nhỏ và đặt ở những nơi chuột hay lui tới kiếm ăn.

- Đồng thời, mọi người đặt gần đó các bát nước để dụ chuột υống.

– Sau 1-2 ngày thì phải thay nguyên liệυ mới để đảm bảo mùi thơm thu hút chuột đến.

– Kiên trì đặt bẫy, lượng chuột hay gây hại trong nhà sẽ giảm đáng kể.

(Lưυ ý: Khi sử dụng cách bẫy chuột bằng khoai tây thì mọi người nhớ phải thường xuyên kiểm tra góc kẹt, các nơi chuột trú ngụ để kịp thời dọn dẹp xác chuột chết, ngăn ngừɑ mùi hôi thối từ xác chết củɑ chúng.)

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