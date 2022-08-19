Bí kíp dùng chảo chống dính không bị trầy xước, luôn bền như mới mua về

Thói quen chiên xào và nêm nếp ngay trong chảo để tiết kiệm thời gian và làm chủ hương vị món ăn của người nội trợ không nên áp dụng trên chảo chống dính . Việc này sẽ khiến bề mặt chảo dễ bị rỗ, hư hại lớp chống dính và giảm tuổi thọ chảo.

Thói quen để chảo thật nóng rồi mới đổ dầu vào chảo để chiên chỉ thích hợp cho các loại chảo nhôm, gang thông thường. Khi sử dụng chảo chống dính, các bà nội trợ cần lưu ý nên đổ dầu vào chảo trước sau đó mới đặt trên bếp lửa, nếu không thì nhiệt độ quá nóng trong chảo khi đổ dầu sẽ làm bong lớp keo dán lớp chống dính vào chảo ra, gây độc hại cho người sử dụng và giảm tuổi thọ cũng như chất lượng chảo.

Rửa chảo bằng bã chè khi mới mua về

Ảnh minh họa: Internet



Chảo chống dính khi mới mua về thường có mùi dầu hoặc mùi kim loại rất khó chịu và độc hại. Rửa bằng nước rửa chén thông thường đôi khi không giúp bạn loại bỏ hết mùi khó chịu này. Bạn hãy đổ đầy nước vào chảo, cho bã chè vào túi nhỏ rồi chà sát trên mặt chảo. Bạn cũng có thể dùng lá trà xanh đun sôi khoảng 2 - 3 lần để khử mùi.

Sử dụng dụng cụ nấu ăn bằng gỗ

Các dụng cụ nấu ăn như thìa, muỗng gỗ sẽ không làm trầy xước bề mặt chảo như các dụng cụ bằng nhôm, inox. Còn các dụng cụ bằng nhựa sẽ không an toàn khi sử dụng dưới nhiệt độ cao. Vì thế, hãy chọn chất liệu gỗ cho dụng cụ nấu nướng sử dụng với chảo chống dính.

Ảnh minh họa: Internet

Nấu ở nhiệt độ thấp hoặc trung bình



Bạn nên lưu ý rằng ở nhiệt độ cao chất chống dính sẽ bắt đầu bị phân hủy và gây hại cho sức khỏe. Vì thế, tùy vào chất liệu và chất lượng chảo chống dính mà khi sử dụng cần lưu ý điều chỉnh mức nhiệt hợp lý. Tốt nhất chỉ để lửa cháy ở trung tâm đáy chảo, không cháy lan lên thành chảo. Sử dụng ở mức nhiệt trung bình và thấp sẽ đảm bảo tốt nhất cho tuổi thọ của chảo chống dính.