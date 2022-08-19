Bí kíp dùng chảo chống dính không bị trầy xước, luôn bền như mới mua về

Mẹo vặt trong bếp 19/08/2022 13:46

Sử dụng chảo chống dính không đúng cách sẽ khiến cho lớp màng chống dính trên chảo bị hỏng, hiệu quả chống dính không còn tốt. Học ngay 5 mẹo này để chảo chống dính bền như mới mua về!

Không nêm mắm muối trực tiếp khi đang sử dụng chảo

Thói quen chiên xào và nêm nếp ngay trong chảo để tiết kiệm thời gian và làm chủ hương vị món ăn của người nội trợ không nên áp dụng trên chảo chống dính. Việc này sẽ khiến bề mặt chảo dễ bị rỗ, hư hại lớp chống dính và giảm tuổi thọ chảo.

Đổ dầu vào chảo trước khi chảo nóng

Thói quen để chảo thật nóng rồi mới đổ dầu vào chảo để chiên chỉ thích hợp cho các loại chảo nhôm, gang thông thường. Khi sử dụng chảo chống dính, các bà nội trợ cần lưu ý nên đổ dầu vào chảo trước sau đó mới đặt trên bếp lửa, nếu không thì nhiệt độ quá nóng trong chảo khi đổ dầu sẽ làm bong lớp keo dán lớp chống dính vào chảo ra, gây độc hại cho người sử dụng và giảm tuổi thọ cũng như chất lượng chảo.

Rửa chảo bằng bã chè khi mới mua về

Bí kíp dùng chảo chống dính không bị trầy xước, luôn bền như mới mua về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet


Chảo chống dính khi mới mua về thường có mùi dầu hoặc mùi kim loại rất khó chịu và độc hại. Rửa bằng nước rửa chén thông thường đôi khi không giúp bạn loại bỏ hết mùi khó chịu này. Bạn hãy đổ đầy nước vào chảo, cho bã chè vào túi nhỏ rồi chà sát trên mặt chảo. Bạn cũng có thể dùng lá trà xanh đun sôi khoảng 2 - 3 lần để khử mùi.

Sử dụng dụng cụ nấu ăn bằng gỗ

Các dụng cụ nấu ăn như thìa, muỗng gỗ sẽ không làm trầy xước bề mặt chảo như các dụng cụ bằng nhôm, inox. Còn các dụng cụ bằng nhựa sẽ không an toàn khi sử dụng dưới nhiệt độ cao. Vì thế, hãy chọn chất liệu gỗ cho dụng cụ nấu nướng sử dụng với chảo chống dính.

Bí kíp dùng chảo chống dính không bị trầy xước, luôn bền như mới mua về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nấu ở nhiệt độ thấp hoặc trung bình

Bạn nên lưu ý rằng ở nhiệt độ cao chất chống dính sẽ bắt đầu bị phân hủy và gây hại cho sức khỏe. Vì thế, tùy vào chất liệu và chất lượng chảo chống dính mà khi sử dụng cần lưu ý điều chỉnh mức nhiệt hợp lý. Tốt nhất chỉ để lửa cháy ở trung tâm đáy chảo, không cháy lan lên thành chảo. Sử dụng ở mức nhiệt trung bình và thấp sẽ đảm bảo tốt nhất cho tuổi thọ của chảo chống dính.

Bí kíp dùng chảo chống dính không bị trầy xước, luôn bền như mới mua về - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
"Giải cứu" cho các món ăn bị mặn cực đơn giản chỉ với 5 mẹo nhỏ "nhưng cõ võ"

"Giải cứu" cho các món ăn bị mặn cực đơn giản chỉ với 5 mẹo nhỏ "nhưng cõ võ"

Lỡ tay nêm nếm khiến món ăn mặn, không vừa ý bạn thì đừng vội bỏ nhé! Kham khảo ngay những mẹo nho nhỏ này, biết đâu món ăn của bạn lại 'hoàn hảo'.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo vặt nhà bếp chảo chống dính sử dụng chảo chống dính đúng cách

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 12 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 53 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 32 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?