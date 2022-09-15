Bật mí kinh nghiệm sơ chế lòng già chỉ trong 5 phút, vừa sạch vừa khử hoàn toàn mùi hôi!

Bước 1: Dùng một ít bột mì và muối để chà xát khi rửa lòng già, nhưng không được rửa mạnh tay quá nhé, lòng sẽ bị vỡ ngay.

Khi rửa mặt trong, bạn cần sử dụng muối và bột mì (muối có thể khử trùng còn bột mì có thể thấm hút chất béo và chất bẩn). Nhớ là không nền chà xát mặt trong quá lâu, tầm 2 – 3 phút là được để tránh lòng bị bục và muối làm mất nước của lòng, khiến lòng đã dai nay lại càng dai hơn.

Bước 2: Lộn mặt bên trong của lòng già ra để loại bỏ các chất cặn bẩn, chất thải của lợn, đảm bảo an toàn khi ăn cũng như tránh còn vương lại mùi hôi khó chịu.

Bước 3: Rửa lại lòng già với nước nhiều lần, sau đó xả lại dưới vòi nước nhiều lần rồi nhạo cho thật sạch lòng gà. Tiếp tục rửa sạch bên trong tương tự như thế để đảm bảo an toàn.

Ắt hẳn, đến bước này bạn sẽ nghĩ là hoàn tất việc sơ chế lòng đúng không? Nhưng, “đời không như là mơ” bởi mùi hôi của ruột vẫn chưa được loại bỏ hết nên đừng vội bỏ qua mà xem tiếp bước 4 nhé!

Bước 4: Sau khi lòng được rửa xong thì bạn cho vào nồi nước rồi rắc vào đó một thìa muối, một thìa rượu trắng và đun trên bếp đến khi nào thấy lòng trắng và cứng lại thì cho một ít dầu hào vào chần thêm vài phút nữa.

Như vậy, lòng giờ đây đã sạch hoàn toàn và bạn có thể mang đi chế biến thành các món ăn theo sở thích và khẩu vị của mọi người rồi đấy!

Ngoài cách rửa lòng già trên, bạn có thể xem thêm cách rửa lòng già dưới đây với công đoạn tương tự nhưng làm sạch với nhiều nguyên liệu hơn xíu để đảm bảo độ sạch và an toàn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng hành khử mùi khi luộc

Một trong những cách khử mùi hôi “kinh điển” bạn cần phải biết cho mọi món thịt, lòng luộc, đó chính là hành khô. Nếu bạn làm món ruột già luộc, hoặc nếu chế biến món ăn khác với ruột già mà vẫn cần qua bước luộc, hãy nhớ điều quan trọng này. Cách làm như sau:

Lấy một củ hành khô to, nướng thơm lên nếu có thể, rồi đập dập, cho vào nồi luộc cùng ruột già heo. Hành khô sẽ hút sạch mùi hôi khó chịu còn lại của ruột già, đồng thời lưu mùi thơm thoang thoảng của hành.

Hành khô chính là bước cuối cùng giúp “chốt hạ” quá trình làm sạch và khử mùi hôi của ruột già heo. Với tất cả các bước như trên, đảm bảo món ruột già heo của bạn sẽ vô cùng thơm ngon, không còn bị mùi hôi cản trở vị giác của bạn.

Sau khi luộc, bạn chuẩn bị một tô nước đun sôi để nguội, cho vào vài thìa giấm hoặc phèn chua. Tiếp đó bạn cho ruột già vào tô nước, ngâm đến khi nguội thì vớt ra. Làm cách này, món ăn sẽ rất trắng và giòn.

Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm chế biến món lòng heo được ngon sạch hơn. Chúc bạn thành công nhé!