3 tuyệt chiêu bảo quản tỏi cả năm không héo, nhiều người còn đang bảo quản tỏi băm sai cách, tham khảo ngay cách 1 để rõ thực hư

Mẹo vặt trong bếp 10/09/2022 08:34

Tỏi là gia vị không thể thiếu trong chế biến và ăn uống. Cho nên tỏi luôn là nguyên liệu có mặt trong bếp của chị em nội trợ, nhưng để bảo quản tỏi với số lượng nhiều không phải là chuyện dễ dàng nếu không có sự hỗ trợ của những mẹo bảo quản công hiệu sau.

1. Băm tỏi và bảo quản lạnh

Tỏi chưa bóc vỏ có thể bảo quản dễ dàng hơn, vậy tỏi băm thì sao? Nếu để ngoài không khí lâu chúng sẽ bị oxy hóa và chuyển thâm. Nếu sử dụng phương pháp đông lạnh, bạn nên chọn tỏi băm. Bạn có thể băm nhỏ tỏi, đặt vào khay đá viên đến khi đông lạnh hoàn toàn thì cho vào túi zip hoặc hộp kín.

3 tuyệt chiêu bảo quản tỏi cả năm không héo, nhiều người còn đang bảo quản tỏi băm sai cách, tham khảo ngay cách 1 để rõ thực hư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tỏi băm không thích hợp cho dầu vào bảo quản. Nhiều người nghĩ cho dầu ăn vào để tiện chế biến nhưng tỏi sống kết hợp với dầu ăn ở nhiệt độ phòng hoặc trong tủ lạnh có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc.

2. Bảo quản tỏi bằng giấy báo

3 tuyệt chiêu bảo quản tỏi cả năm không héo, nhiều người còn đang bảo quản tỏi băm sai cách, tham khảo ngay cách 1 để rõ thực hư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần tách củ tỏi ra thành nhiều phần nhỏ và lột bớt lớp vỏ dày bên ngoài. Sau đó, xếp tỏi vào một hộp nhựa có lót giấy báo bên trong. Lưu ý, không nên xếp tỏi quá dày. Cứ một lớp tỏi lại đặt thêm một lớp giấy báo lên trên và làm như vậy cho đến hết. Cuối cùng là đậy nắp hộp lại và đặt ở nơi khô ráo.

3. Bảo quản tỏi bằng cách sử dụng muối rang

Bảo quản tỏi bằng muối rang là cách làm rất hiệu quả, lại vừa nhanh gọn và dễ thực hiện mà ai cũng có thể áp dụng ngay tại nhà. Phương pháp bảo quản tỏi với muối này vừa có tác dụng hút ẩm trong túi vừa giúp diệt khuẩn để tỏi không bị hư thối, giúp bảo quản tỏi lâu hơn.

Nguyên, vật liệu và cách làm:

- Tỏi, 60gram muối ăn

- Nồi, miếng gạc, túi

Đầu tiên, bạn chuẩn bị khoảng 60gram muối ăn, sau đó bắc nồi lên bếp và cho muối ăn vào rang với lửa vừa đến khi muối khô lại và bắt đầu chuyển sang màu vàng.

3 tuyệt chiêu bảo quản tỏi cả năm không héo, nhiều người còn đang bảo quản tỏi băm sai cách, tham khảo ngay cách 1 để rõ thực hư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, dùng một miếng gạc sạch rồi lấy muối ra và quấn vào trong đó. Sau đó, lần lượt cho tỏi cùng gói muối đã rang vào một cái túi. Bạn ép hết khí thừa bên trong túi ra, sau đó buộc chặt miệng túi lại và đem để ở nơi thoáng mát. Với phương pháp bảo quản này, bạn có thể giữ tỏi không bị biến chất sau 1 đến 2 năm.

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