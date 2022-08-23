Mẹo bảo quản hành lá xanh mướt, để bao lâu cũng không hư chỉ bằng các vật dụng sẵn có

Mẹo vặt trong bếp 23/08/2022 12:23

Hành lá nếu không được bảo quản đúng cách sẽ cực dễ bị hư, thối hoặc ngã màu vàng trông rất mất thẩm mỹ. Sau đây là các mẹo cực đơn giản nhưng cực kỳ công hiệu cho chị em.

1. Cắt nhỏ hành rồi đêm đông lạnh

Thay vì để cả cả cây hành, bạn nên thái nhỏ hành lá, hệt như cách thái hành để cho vào canh. Sau đó bạn bỏ phần hành đã thái vào hộp kín rồi cất trong ngăn đá tủ lạnh. Mặc dù hành sẽ hơi héo một chút nhưng sẽ không dập úng. Bạn có thể chia thành từng phần đủ cho 1 lần nấu. Mỗi khi nấu ăn, bạn lấy một phần hành lá ra rồi cho vào nấu như bình thường.

Mẹo bảo quản hành lá xanh mướt, để bao lâu cũng không hư chỉ bằng các vật dụng sẵn có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên bạn cần lưu ý, phần hành này cần được nhặt sạch sẽ, bỏ những lá úa vàng, cũng như cắt bỏ rễ, sau đó rửa lại bằng nước sạch và để khô. Bạn tuyệt đối không nên cho thêm nước vào hộp đựng.

2. Bảo quản hành bằng cách gói trong khăn giấy

Đầu tiên chúng ta cần cắt bỏ phần rể hành, rồi rửa sạch và để ráo nước. Tiếp theo cắt cây hành thành từng khúc khả năng làm 2 hoặc làm 3 tuỳ hành lớn hay nhỏ.

Mẹo bảo quản hành lá xanh mướt, để bao lâu cũng không hư chỉ bằng các vật dụng sẵn có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó trải miếng khăn giấy ăn ra rồi xếp hành vào chính giữa, gấp kín lại rồi cho vào túi zip bảo quản trong tủ lạnh. Sau 1 tuần nếu chưa dùng hết, bạn cần lấy hành ra rồi thay khăn giấy khác, vì lúc này khăn giấy đã bị thấm ướt. Và cứ như thế, sang tuần thứ 2, 3, 4 thực hiện tương tự.

3. Ngâm hành lá trong nước

Mẹo bảo quản hành lá xanh mướt, để bao lâu cũng không hư chỉ bằng các vật dụng sẵn có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn đem hành đi rửa sạch từ ngọn đến rễ, sau đó bạn nhặt phần lá già mang đi để sử dụng và giữ phần lá non để bảo quản. Bạn không cắt bỏ phần rễ hành lá, chuẩn bị 1 ly hoặc 1 hũ nhựa sạch rồi thêm nước ngập mặt rễ. Sau đó bảo quản ở nơi thoáng mát, có ánh sáng mặt trời là được. Sau khoảng 3 ngày thì bạn cần thay nước một lần. Với cách này hành lá sẽ bảo quản được 10 ngày.

 

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