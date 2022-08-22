3 tuyệt chiêu chuyên trị thâm táo sau khi gọt, đảm bảo táo trắng đẹp giòn ngọt

Mẹo vặt trong bếp 22/08/2022 16:50

Táo là loại trái cây bổ dưỡng và cực dễ ăn, nhưng lại có một nhược điểm là rất dễ bị thâm sau khi gọt. Nếu bạn không biết cách bảo quản, nhìn táo lúc ấy sẽ cực kỳ mất thẩm mỹ và làm giảm sự ngon miệng khi ăn. Sau đây là là một số mẹo là giảm thâm táo sau khi gọt cực dễ thực hiện.

1. Sử dụng chanh để bảo quản táo không bị thâm

Thêm một cách khác để giữ màu và bảo quản táo cực đơn giản. Chẳng hạn, bạn muốn chuẩn bị táo sẵn để dùng sau bữa ăn hoặc để đi picnic nên cần cắt táo trước thì bạn có thể ngâm táo trong nước sạch có pha nước cốt chanh.

3 tuyệt chiêu chuyên trị thâm táo sau khi gọt, đảm bảo táo trắng đẹp giòn ngọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như với cách ngâm muối, trước khi sử dụng, nếu bạn không muốn bị ảnh hưởng bởi vị mặn của muối hoặc vị chua của chanh thì có thể tráng qua bằng nước lọc.

2. Sử dụng màng bọc thực phẩm

3 tuyệt chiêu chuyên trị thâm táo sau khi gọt, đảm bảo táo trắng đẹp giòn ngọt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy sử dụng màng bọc thực phẩm bởi vì tác dụng của màng cũng vô cùng hữu hiệu. Bạn chỉ cần bọc miếng táo kín nhất có thể, tránh để hở hay để không khí tiếp xúc với táo. Cách này tốt nhất là chỉ nên áp dụng với miếng táo đã bổ đôi hơn là những miếng táo đã được cắt nhỏ. Đồng thời, do rất khó để loại bỏ hoàn toàn không khí nên đây cũng không phải là cách hữu hiệu nhất để bảo quản táo. 

3. Ngâm nước muối để tránh thâm táo lúc gọt

3 tuyệt chiêu chuyên trị thâm táo sau khi gọt, đảm bảo táo trắng đẹp giòn ngọt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như nước chanh, bạncó thể  pha 1 muỗng cà phê muối với 1 thau nước lạnh. Bạn vừa gọt táo vừa cho vào nước muối ngâm, nên ngâm tất cả táo đã gọt trong 5 phút. cuối cùng rửa sạch táo lại với nước lạnh rồi để ráo. Chắc chắn táo của bạn vẫn trắng giòn, không hề có một vết thâm.

Làm theo mẹo dọn dẹp nhà trên mạng xã hội, tưởng hữu ích nhưng lại vô ích, chị em nên “né” ngay nếu không muốn nhà thêm bẩn, người thêm bệnh, thậm chí còn gây n.g.u.y h.i.ể.m

Làm theo mẹo dọn dẹp nhà trên mạng xã hội, tưởng hữu ích nhưng lại vô ích, chị em nên “né” ngay nếu không muốn nhà thêm bẩn, người thêm bệnh, thậm chí còn gây n.g.u.y h.i.ể.m

Những mẹo vặt dọn nhà nhìn có vẻ đơn giản, hữu dụng học được trên các nền tảng như TikTok thực tế không hiệu quả như chúng ta vẫn nghĩ. Nhất là 5 mẹo dưới đây, tuyệt đối không nên học theo.

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