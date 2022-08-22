Nhiều người đã lên tiếng phản đối mẹo sử dụng hỗn hợp nhiều chất tẩy rửa để làm sạch toilet. Phương pháp này không chỉ tốn kém, lãng phí mà còn gây nguy hiểm. Cụ thể, thuốc tẩy và amoniac là hai chất phổ biến trong các sản phẩm tẩy rửa. Tuy nhiên, kết hợp hai chất này có thể giải phóng một loại khí gây khó thở, có hại cho mũi và dạ dày con người.

Thay vào đó, bạn chỉ nên sử dụng một loại chất tẩy rửa có công dụng phù hợp với mục đích vệ sinh.

Rất nhiều mẹo vệ sinh nhà cửa thường gắn liền với baking soda. Trên TikTok, nhiều người dùng cũng cho biết mình làm sạch vết bẩn trên tấm nệm bằng loại bột này. Thế nhưng, trên thực tế, một số loại nệm được sản xuất bằng công nghệ Purotex, giúp tự động xử lý vải, loại bỏ các chất gây dị ứng. Nếu nệm nhà bạn là sản phẩm Purotex, việc rắc bột baking soda là không cần thiết.

Ảnh minh họa: internet

Làm sạch điều hòa bằng chai xịt phòng

Nhiều người tin rằng chai xịt phòng có thể làm sạch bụi bẩn ở bộ tản nhiệt điều hòa và giúp ngôi nhà có một mùi thơm dễ chịu. Tuy nhiên, mẹo vặt phổ biến trên TikTok này không hề có tác dụng, thậm chí còn khá nguy hiểm.

Nên rửa máy lạnh bằng phương pháp chính xác để đảm bảo an toàn - Ảnh minh họa: internet

Xịt phòng có thể chứa chất dễ gây cháy. Ngoài ra, công dụng của nó là làm thơm mát không gian, chứ không phải làm sạch. Đây là lý do bạn không nên thử theo mẹo vặt này.

Làm sạch đường ống bằng đá và nước nóng

Đây là mẹo vệ sinh nhà cửa được các TikToker tích cực lăng xê. Theo họ, sau khi đổ đá lạnh và nước nóng vào bồn, chúng ta có thể thấy nước bẩn màu nâu chảy ra từ đường ống. Tuy nhiên, CEO của một công ty vệ sinh cho biết hành động này không hề có tác dụng.

Đá có thể đánh bật các chất bẩn ra khỏi đường ống, nhưng đổ nước nóng lại là một ý tưởng sai lầm. Làm như vậy, chất bẩn sẽ trào ngược lên trên, thay vì chảy xuống bên dưới.

Rửa hộp nhựa bằng nước nóng, nước rửa chén và khăn giấy

Trên TikTok, nhiều người dùng chia sẻ chỉ cần cho một vài giọt nước rửa chén cùng khăn giấy vào trong hộp nhựa, đổ nước nóng và lắc trong một phút, các vết bẩn, dầu mỡ sẽ biến mất.

Karen Lee, nhà sáng lập của Smart Robotic Home, thử làm theo và nhận được kết quả khá thất vọng. Cô cho biết mẹo này chỉ có thể làm sạch những mảng bám mới, chắc chắn sẽ "bó tay" với những vết ố lâu ngày. Đây là mẹo làm sạch chắc chắn sẽ khiến người dùng vất vả thêm.