3 tuyệt chiêu bảo quản bưởi tươi xanh cả năm, không héo hay mốc chỉ với các nguyên liệu sẵn có

Bưởi còn nguyên núm trên cuống sẽ tươi lâu hơn, múi cũng không bị khô dù để 2-3 tháng. Nếu trót mua phải bưởi mất núm, chị em hãy chọn ăn những quả bị mất núm trước. Tuy nhiên, cách tốt nhất vẫn là mua bưởi còn nguyên cả cuống lá. Về nhà cắt bỏ cuống, giữ lại núm bưởi, thao tác cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức.

Dùng khăn khô lau sạch quả bưởi, tiếp đó thì dùng kéo cắt cuống, chỉ để lại khoảng 0,5cm và dùng vôi tôi chấm lên vết cắt. Để bưởi ở nơi khô thoáng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong vôi có chứa canxi hydroxit – đây là một chất ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn gây hại. Chất portlandit còn có thể chống lại sự thối rữa do các loại nấm của rau, củ, quả khi bảo quản nữa.

3. Bảo quản bưởi bằng cát

Vì cát có khả năng hút hết tất cả độ ẩm mà bưởi sinh ra, do đó những người có kinh nghiệm trồng bưởi thường sẽ dùng cát để ngăn cản những loại nấm mốc xuất hiện, giữ bưởi không bị hư thối. Trong cách này, bạn nên chọn một nơi thoáng mát và sạch sẽ như gầm gường để bảo quản.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, bạn giữ chỗ bảo quản thật khô ráo, thoáng mát, sau đó trải một lớp bìa carton xuống dưới cùng. Bạn trải một lớp cát xuống lớp bìa cứng rồi xếp bưởi thành từng hàng là có thể bảo quản bưởi trong vòng 5-6 tháng. Bảo quản kiểu này vừa không lo bị nấm mốc hay ẩm mà còn giúp bưởi xuống nước ngọt hơn chứ không bị úng.

Lưu ý: Đối với cách bảo quản bưởi này, bạn chỉ nên để 2 tầng để bưởi không chồng nhiều lên nhau, tránh tình trạng làm những quả bên dưới bị dập do chịu sức nặng lớn. Ngoài ra, bạn nên kiểm tra cát khoảng 1 tuần/ lần trong những ngày trời nồm, nếu cát ướt quá, hãy thay cát mới.