2. Lưu Diệc Phi đối với các tài nguyên thương mại có tiêu chuẩn rất cao, ngoại trừ thù lao nhiều thì nhãn hàng hợp tác còn phải là thương hiệu lớn. Cô ấy quan trọng về chất lượng hơn là số lượng.

1. Quan hệ giữa Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn khá lúng túng, ngượng ngùng. Cả hai đều là người có "gánh nặng thần tượng", đều rất xem trọng hình ảnh và diện mạo của mình.

4. Chương trình "Tỷ tỷ rẽ sóng 4" không hề liên hệ với Lưu Diệc Phi, phía chương trình này cũng biết dù liên lạc cũng không có khả năng nữ diễn viên sẽ tham gia.

3. Mối quan hệ giữa Hướng Tả và Quách Bích Đình hiện tại về cơ bản đều dựa vào mẹ chồng duy trì, song trước mắt thì cả hai vẫn chưa ly hôn.

5. Triệu Lệ Dĩnh chưa từng chỉnh sửa mũi hay động chạm gì trên ngũ quan của cô ấy, khuôn mặt của cô ấy là nguyên bản.

6. Mặc dù độ nhận diện và lượng của Trương Vãn Ý không thể so sánh với các tiểu sinh khác nhưng người trong giới đánh giá anh ấy rất không tồi. Đặc biệt là một số chủ đề phim chính kịch rất thích tìm đến anh ấy, sau này sẽ có khả năng nhận được các dự án phim lớn.

7. Trần Hiểu không quan tâm đến lưu lượng cho lắm, đoàn đội cũng tôn trọng ý kiến của anh ấy. Trên cơ bản thì tất cả các lời mời tham gia chương trình giải trí đều bị từ chối. hơn nữa thì anh ấy rất ít đẩy hot search và dùng các thủ đoạn tự tuyên truyền, hay quảng cáo.

8. Nhậm Gia Luận hiện tại vừa có thực tích có lưu lượng, kịch bản tìm đến đều là cấp S (phim trọng điểm), trong lứa sao nam 85 xem như nam diễn viên này phát triển khá tốt.

9. Tạo hình cổ trang của Trần Đô Linh rất đẹp, rất ăn hình nên khi đàm phán kịch bản cổ trang sẽ dễ dàng hơn.

10. Dương Tử hiện độc thân, cùng Lưu Học Nghĩa và Thành Nghị chỉ là bạn bè bình thường.

11. Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân có cơ hội hợp tác lần 2, hai bên đã xem kịch bản và có ý muốn riêng, chỉ cần không phát sinh mâu thuẫn thì tái hợp là chuyện có thể.

12. Dương Siêu Việt tuy nhan trị cao nhưng không được mảng thời trang ưa chuộng, cái gọi là nhan trị cao trong giới thời trang không chỉ cần đẹp mà còn phải có nét đặc biệt, điều này Dương Siêu Việt thiếu một chút.

13. Đời tư của Lộc Hàm khá sạch sẽ, không hề cùng đạo diễn có bất kỳ mối quan hệ chính đáng nào.

14. Phần phim “Hồ yêu tiểu hồng nương – Trúc diệp thiên” đang đề cử nam chính là Trần Hiểu. Đoàn làm phim mong muốn có thể đàm phán cho Trần Hiểu nhận vai nam chính của phần phim này, hợp tác cùng Lưu Thi Thi.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.