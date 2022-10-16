Dưới đây là những sao nam có gương mặt điển trai nhất Cbiz mà không cần phải sử dụng đến photoshop.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, số lượng sao nam đẹp hút mắt người nhìn quả thực đếm không xuể. Tuy nhiên, không phải sao nam cũng sở hữu một gương mặt đẹp trai không vết xước và không cần phải sử dụng đến phần mềm như photoshop để chỉnh sửa.

Hàng loạt sao nam hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Cụ thể theo bài viết của một nam blogger nổi tiếng xứ Trung đã nhiệt tình đến mức làm hẳn một chiếc ảnh tổng hợp nhằm so sánh nhan sắc "nguyên bản" của các nam lưu lượng nổi tiếng hiện nay như Dương Dương, Tiêu Chiến, Thành Nghị,....Điều này đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ quan tâm.

Có thể thấy, giữa trước và sau photoshop, nhan sắc của những ngôi sao kể trên đều không mấy khác biệt. Thậm chí, một số fan hâm mộ còn cho rằng khi nhìn lên những bức ảnh thực tế của các ngôi sao này họ còn cảm thấy trầm trồ hơn trước nhan sắc quá đỗi hoàn hảo của các thần tượng Cbiz.



Nhan sắc của Dương Dương và Tiêu Chiến đều giữ vững phong độ mặc cho không dùng photoshop - Ảnh: Internet

Điển hình như trường hợp của Dương Dương dù cho đã bước sang độ tuổi đầu 30 nhưng vẻ đẹp của sao nam này vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút mà ngược lại, người ta còn thấy Dương Dương bước sang hình ảnh trưởng thành và đàn ông hơn trước rất nhiều.

Ngoài ra Tiêu Chiến lẫn Thành Nghị cũng là một trong những mỹ nam giữ vứng được phong độ nam thần khi không dùng đến phần mềm photoshop.

Địch Lệ Nhiệt Ba liếp tiếp bị fan hối thúc lấy chồng,netizen lập tức réo tên Dương Dương: 'Lẹ nào anh ơi' Dù cho thần tượng của mình vẫn đang là nữ thần tại Cbiz nhưng fan của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn lo sợ cô nàng bị ế chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diem-mat-top-sao-nam-cbiz-dien-trai-bat-chap-khong-photoshop-duong-duong-xung-danh-nam-than-co-guong-mat-danh-bai-thoi-gian-514306.html