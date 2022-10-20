Nhan sắc đỉnh cao của các mỹ nhân Cbiz sau 95 gọi tên ai: Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chắc xuất trong danh sách

Sao quốc tế 20/10/2022 17:23

Netizen có thể yên tâm khi những mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch khi giải nghệ sẽ có dàn sao mới thay thế đầy tài năng lẫn xinh đẹp xuất sắc.

Trải qua môt khoảng thời gian dài làng giải trí Cbiz đã không ngừng cho ra mắt những thế hệ ngôi sao mới đầy tài năng có thể kể đến như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch...Tuy nhiên, tất cả các mỹ nhân này đã và đang sắp sửa bước qua thời kỳ đỉnh cao của mình nhưng điều khiến netizen lo ngại liệu ai có thể đủ sức thay thế họ.

Dẫu vậy khán giả có thể yên tâm khi những mỹ nhân sinh sau năm 1995 mới đây của Cbiz đang dần thể hiện mình và có một chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí xứ Trung ở thời điểm hiện tại. Không chỉ vậy, dàn tiểu Hoa đán sau 95 này còn đều là những gương mặt sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp là vậy nhưng mỗi người họ cũng có những nét cuốn hút riêng.

Triệu Lộ Tư 

Nhan sắc đỉnh cao của các mỹ nhân Cbiz sau 95 gọi tên ai: Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chắc xuất trong danh sách - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet 

Đầu tiên phải nói tới chính là mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn Triệu Lộ Tư. Mỹ nhân họ Triệu được đánh giá là cái tên tiểu Hoa đán sau 95 có độ nổi tiếng cao nhất nhì Cbiz năm nay nhờ thành công của tác phẩm Tinh Hán Xán Lạn.

Nhan sắc đỉnh cao của các mỹ nhân Cbiz sau 95 gọi tên ai: Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chắc xuất trong danh sách - Ảnh 2
Mỹ nhân sinh năm 1998 đang từng bước trở thành một đỉnh lưu trong tương lai - Ảnh: Internet 

Bên cạnh việc được “đẩy thuyền” nhiệt tình với bạn diễn Ngô Lỗi, người đẹp sinh năm 1998 còn nổi lên như là một trong những mỹ nhân có được nhan sắc xinh đẹp nhất ở lứa này và có khả năng lớn để vươn đến thành công như các đàn chị ở thời điểm hiện tại. 

Ngu Thư Hân

Nhan sắc đỉnh cao của các mỹ nhân Cbiz sau 95 gọi tên ai: Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chắc xuất trong danh sách - Ảnh 3
Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet 

Cũng có một năm 2022 thành công không kém gì Triệu Lộ Tư đó chính là mỹ nhân Ngu Thư Hân. Sau thành công của Thương Lan Quyết tên tuổi của cô nàng đã được thăng tiến một cách rõ nét, khi liên tục được chào mời ở các dự án lớn. 

Nhan sắc đỉnh cao của các mỹ nhân Cbiz sau 95 gọi tên ai: Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chắc xuất trong danh sách - Ảnh 4
Ngu Thư Hân đang có một năm 2022 cực kỳ thành công - Ảnh: Internet 

Nhan sắc của cô nàng cũng được xem là một điểm cộng lớn giúp cô có thể phát triển hơn nữa trong tương lại. Cụ thể, Ngu Thư Hân sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thanh thuần và cực kỳ đáng yêu. Thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng khả năng thành công của mỹ nhân này còn được giá cao hơn cả đàn em Triệu Lộ Tư. 

Chương Nhược Nam 

Nhan sắc đỉnh cao của các mỹ nhân Cbiz sau 95 gọi tên ai: Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chắc xuất trong danh sách - Ảnh 5
Chương Nhược Nam - Ảnh: Internet 

Người đẹp Chương Nhược Nam hiện giờ cũng là một trong những gương mặt được ꜱăɴ đón nhất Cbiz.

Nhan sắc đỉnh cao của các mỹ nhân Cbiz sau 95 gọi tên ai: Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chắc xuất trong danh sách - Ảnh 6
Vẻ đệp mê ly của mỹ nhân sinh năm 1996 - Ảnh: Internet 

Chẳng những được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, người đẹp sinh năm 1996 còn sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười tỏa nắng. Cô còn được khen ngợi là một nữ diễn viên có ngoại hình khác biệt. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân Chương Nhược Nam sao Châu Á sao Hoa ngữ

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