Hé lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc ngầm xác nhận 'yêu đương', bất ngờ phản ứng netizen: 'Các anh đẹp trai dạt hết ra đi'

Sao quốc tế 31/10/2022 14:43

Netizen tỏ ra phấn khích trước bằng chứng hẹn hò của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc.

Trong lứa tiểu hoa 9x của CbizBạch LộcTriệu Lộ Tư là hai cái tên cực kỳ nổi bật. Cả 2 không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần mà còn có cho mình một sự nghiệp tương đối thành công tính đến thời điểm hiện tại. Bằng chứng là thời gian gần đây, các dự án của 2 mỹ nhân này đều đạt được thành tựu đáng kể.

Hé lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc ngầm xác nhận 'yêu đương', bất ngờ phản ứng netizen: 'Các anh đẹp trai dạt hết ra đi' - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc - Ảnh: Internet 

Ngoài ra Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc còn nổi tiếng là 2 sao nữ thường có màn kết hợp tương đối thành công với bất kể diễn viên nam nào từng có cơ hội hợp tác với họ. Thậm chí, sự ăn ý của họ tốt đến nỗi cứ hễ đóng với ai thì cũng được dân mạng ship nhiệt tình.Tuy nhiên sắp tới đây có lẽ điều này sẽ không còn được diễn ra khi cặp đôi đang được netizen đồn đoán là hẹn hò với nhau. 

Hé lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc ngầm xác nhận 'yêu đương', bất ngờ phản ứng netizen: 'Các anh đẹp trai dạt hết ra đi' - Ảnh 2

Hé lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc ngầm xác nhận 'yêu đương', bất ngờ phản ứng netizen: 'Các anh đẹp trai dạt hết ra đi' - Ảnh 3
 2 bức ảnh khiến netizen phát sốt của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Cụ thể, một số hình ảnh của Bạch Lộc đã được đăng tải lên mạng mới đây khiến dân tình chú ý. Trong ảnh, nàng tiểu hoa mặc một chiếc áo hồng có in hình chú chó trắng cực dễ thương. Cô nàng còn tạo kiểu giơ tay chữ V trông cực kỳ đáng yêu, với một số người đây chỉ là một bức hình tự sướng bình thường nhưng cư dân mạng xứ Trung đã tìm ra điểm chú ý khi Triệu Lộ Tư cũng đã từng mặc một chiếc áo tương tự Bạch Lộc. Không những vậy, cách giơ tay chữ V để chụp ảnh của hai người đẹp này cũng cực kỳ giống nhau. 

Chứng kiến điều này không tí fan hâm mộ xứ Trung cho rằng, rất có thể cả 2 đang ngầm xác nhận mối quan hệ với nhau. Chưa biết đây chỉ là sự tình cờ hay cố ý nhưng nó đã thu hút một lượng lớn người quan tâm. Câu bình luận của một netizen: ''Bình thường là đối thủ nhưng phía sau lại là chân ái, các anh đẹp trai dạt hết ra đi''.

Thậm chí, có ý kiến cho rằng, bỏ qua dàn “tình tin đồn” toàn mỹ nam như Dương Dương, Tiêu Chiến, Trương Lăng Hách, Ngô Lỗi… Bạch Lộc – Triệu Lộ Tư mới thực sự là chân ái của nhau. Được biết, trước đây hai người đẹp này đã từng đóng chung trong bộ phim Phượng Tù Hoàng do Vu Chính sản xuất. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Bạch Lộc sao Hoa ngữ Cbiz sao Châu Á

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