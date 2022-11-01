Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư đứng trước nguy cơ bị flob thảm hại: Tất cả là vì nhân vật này

Sao quốc tế 01/11/2022 12:16

Chỉ vì nhân vật này mà Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư có khả năng bị khán giả ngó lơ mạnh.

Kể từ sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đang là mỹ nhân được đông đảo người hâm mộ quan tâm hết mực khi các tác phẩm gần đây của cô đều đã được nâng tầm một cách đáng kể. Không còn lối diễn một màu mà thay vào đó khả năng diễn xuất cũng được mỹ nhân xuyên không cải thiện. Chính vì vậy mà netizen tỏ ra cực kỳ mong đợi vào các tác phẩm tiếp theo của cô nàng. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư đứng trước nguy cơ bị flob thảm hại: Tất cả là vì nhân vật này - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet 

Vụng Trộm Không Thể Giấu hiện đang là một trong những dự án phim nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Đây là bộ phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư đứng trước nguy cơ bị flob thảm hại: Tất cả là vì nhân vật này - Ảnh 2

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư đứng trước nguy cơ bị flob thảm hại: Tất cả là vì nhân vật này - Ảnh 3
Một số phân đoạn tại hiện trường của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet 

Cụ thể, mới đây loạt ảnh hậu trường của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu lần nữa được hé lộ trên các diễn đàn mạng. Lần này là phân cảnh của nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và nam phụ Tang Diên (Mã Bá Khiên). Tuy nhiên, điều khiến netizen cảm thấy thất vọng đó chính diện mạo của nam phụ lại không được giống trong nguyên tác. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư đứng trước nguy cơ bị flob thảm hại: Tất cả là vì nhân vật này - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư và Mã Bá Khiên - Ảnh: Internet 

Nếu đã từng đọc qua nguyên tác Vụng Trộm Không Thể Giấu, hẳn mọi người đều biết nhân vật Tang Diên có ngoại hình “sáng thế nào”. Tuy nhiên, Mã Bá Khiên lại bị cho rằng chưa đủ tầm để khắc họa thành công nhân vật này. Một số bộ netizen còn cho rằng, Mã Bá Khiên rất có thể sẽ là một trong những nguyên nhân chính khiến phim không có được thành công. 

Tuy nhiên, cũng có không ít dân mạng bày tỏ Tang Diên chỉ là nhân vật phụ vậy nên dù khán giả có thất vọng thì cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến phim. Chính vì vậy, người hâm mộ không nên quá để tâm đến điều này bởi chất lượng của dự án mới là điều quan trọng nhất. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn đang trong quá trình quay phim và hiện chưa có lịch phát sóng cụ thể. 

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