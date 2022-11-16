Hậu Ngô Lỗi 'xé couple' với Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ cũng đang sắp sửa làm điều tương tự với Ngu Thư Hân?

Thông tin Vương Hạc Đệ không muốn sao tác với Ngu Thư Hân đang nhận được nhiều sự chú ý từ phía netizen.

Năm 2022 là một năm thành công của cả 4 diễn viên Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư. Nhờ sự thành công của Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết, danh tiếng của họ ngày càng tăng lên. Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Một trong những điều tạo nên sức hút của các bộ phim nằm ở sự tương tác ngọt ngào của cặp đôi chính. Sự kết hợp ăn ý giữa Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi và Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ đã mang lại cho họ một lượng fan hùng hậu. Phần lớn fan đều muốn đôi chính của các dự án này đến với nhau đơn giản vì quá xứng đôi.

Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều này được cho là rất khó bởi khả năng họ đến với nhau là rất thấp. Bằng chứng như việc fan vừa phát hiện tài khoản của Vương Hạc Đệ trên weibo đã không còn tương tác với Ngu Thư Hân, mặc cho nữ diễn viên vẫn còn để hình ảnh của nam diễn viên này trên tường trang cá nhân của mình.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, phía Vương Hạc Đệ đang hướng tới các dự án mới và không còn muốn dinh líu gì tới các hình ảnh của dự án cũ để tránh ảnh hưởng các bộ phim mới. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Không chỉ Vương Hạc Đệ, hậu viện hội của Ngô Lỗi cũng đã ra thông báo, tất cả dự án sinh nhật đều phải đảm bảo chỉ dành riêng cho Ngô Lỗi. Bên cạnh đó còn có thông tin, phòng làm việc Ngô Lỗi từ chối việc fan tiếp ứng bằng ảnh cặp đôi Ngô Lộ Khả Đào. Hành động trên đã dấy lên nghi ngờ nam diễn viên họ Ngô muốn "xé couple" với Triệu Lộ Tư. Điều này dĩ nhiên không khỏi khiến fan couple của cặp đôi cảm thấy hài lòng bởi tình cảm mà họ dành cho cả 2 là rất lớn.

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