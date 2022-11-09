Khoe góc nghiêng xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư được netizen khen ngợi là sao nữ kế nghiệp Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 09/11/2022 17:30

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư ngày càng thăng hạng trong Vụng Trộm Không Thể Giấu khiến netizen không khỏi phần say mê.

Triệu Lộ Tư đang là một trong những tiểu hoa lứa 95 nổi tiếng nhất Cbiz. Sở hữu ngoại hình đáng yêu, xinh đẹp chính vì vậy không khó để cô có được sự yêu mến từ phía khán giả. Đặc biệt hơn trong khoảng thời gian gần đây, nhờ nâng cấp được khả năng diễn xuất số lượng netizen yêu thích mỹ nhân này đã tăng lên một lượng lớn. Tiêu biểu có thể kể đến như dự án Tinh Hán Xán Lạn - bộ phim đã đánh dấu cho sự tiến bộ của mỹ nhân này.

Khoe góc nghiêng xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư được netizen khen ngợi là sao nữ kế nghiệp Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet 

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, người hâm mộ đang kỳ vọng Triệu Lộ Tư có thể tiếp tục tỏa sáng trong dự án mới mang tên Vụng Trộm Không Thể Giấu. Dù chưa ra mắt nhưng với phản ánh tích cực của netizen thông qua một số hình ảnh tại hậu trường đang là điểm tích cực đối với cá nhân cô nàng. 

Khoe góc nghiêng xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư được netizen khen ngợi là sao nữ kế nghiệp Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Khoe góc nghiêng xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư được netizen khen ngợi là sao nữ kế nghiệp Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Góc nghiêng xinh đẹp của Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet 

Mới đây, loạt ảnh khoe góc nghiêng của Triệu Lộ Tư trên phim trường Vụng Trộm Không Thể Giấu đã được đăng tải. Không thuộc top mỹ nhân đình đám, song nàng tiểu hoa vẫn sở hữu đường nét gương mặt cực kỳ “sắc bén”. Thậm chí, có ý kiến cho rằng cô giống như bản sao của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh vậy.

Khoe góc nghiêng xinh đẹp như 'tiên nữ giáng trần' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư được netizen khen ngợi là sao nữ kế nghiệp Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet 

Không thể phủ nhận được rằng, trong lứa tiểu hoa 95 Triệu Lộ Tư là người thích hợp để kế thừa Triệu Lệ Dĩnh nhất. Bởi cô không chỉ có nhan sắc mà đường sự nghiệp còn đang cực kỳ phát triển, chỉ cần trau dồi thêm khả năng diễn xuất không sớm hay muộn ngày mà Triệu Lộ Tư vươn lên sánh ngang hàng với đàn chị rồi cũng sẽ đến. 

Hiện bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính dự kiến sẽ được lên sóng vào năm sau. 

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