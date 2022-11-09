Triệu Lộ Tư đang là một trong những tiểu hoa lứa 95 nổi tiếng nhất Cbiz. Sở hữu ngoại hình đáng yêu, xinh đẹp chính vì vậy không khó để cô có được sự yêu mến từ phía khán giả. Đặc biệt hơn trong khoảng thời gian gần đây, nhờ nâng cấp được khả năng diễn xuất số lượng netizen yêu thích mỹ nhân này đã tăng lên một lượng lớn. Tiêu biểu có thể kể đến như dự án Tinh Hán Xán Lạn - bộ phim đã đánh dấu cho sự tiến bộ của mỹ nhân này.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, người hâm mộ đang kỳ vọng Triệu Lộ Tư có thể tiếp tục tỏa sáng trong dự án mới mang tên Vụng Trộm Không Thể Giấu. Dù chưa ra mắt nhưng với phản ánh tích cực của netizen thông qua một số hình ảnh tại hậu trường đang là điểm tích cực đối với cá nhân cô nàng.