Dữ Phượng Hành: Hé lộ cảnh hậu trường hành động cực kỳ mãn nhãn, Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ với cảnh múa võ điêu luyện trên không trung

Sao quốc tế 06/11/2022 17:18

Phân cảnh hành động của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành được netizen khen ngợi hết lời vì quá xuất sắc.

Trải qua một năm 2022 các mọt phim đã thực sự được thưởng thức một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn với đa dạng các bộ phim hay khác nhau. Chính vì vậy áp lực cho các nhà làm phim cũng sẽ một lên cao hơn nữa khi các dự án trong năm 2023 buộc phải xuất sắc hơn nhiều thì mới có người xem.

Dữ Phượng Hành: Hé lộ cảnh hậu trường hành động cực kỳ mãn nhãn, Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ với cảnh múa võ điêu luyện trên không trung - Ảnh 1
Dữ Phượng Hành được giới chuyên môn đánh giá rất cao về khả năng thành công - Ảnh: Internet

Đáng chú ý nhất trong năm 2023 chính là dự án Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân đảm nhận chính. Chỉ cần nghe sơ qua 2 cái tên này thôi là cũng đã mường tượng được ra lý do netizen đang cực kỳ trông đợi vào bộ phim này. 

Mới đây để đánh dấu cột mốc 5 tháng thực hiện ghi hình, dự án cổ trang được mong đợi nhất thời gian qua, Dữ Phượng Hành đã chính thức đóng máy. Để chúc mừng, đoàn làm phim vừa tung những đoạn clip hậu trường mới nhất và dĩ nhiên các pha hành động là điều mà người hâm mộ trông đợi nhất.  

Dữ Phượng Hành: Hé lộ cảnh hậu trường hành động cực kỳ mãn nhãn, Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ với cảnh múa võ điêu luyện trên không trung - Ảnh 2

Dữ Phượng Hành: Hé lộ cảnh hậu trường hành động cực kỳ mãn nhãn, Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ với cảnh múa võ điêu luyện trên không trung - Ảnh 3
 Một vài phân đoạn hành động của Triệu Lệ Dĩnh tại hậu trường - Ảnh: Internet

Cụ thể điều khiến fan bất ngờ đó chính là việc ''nữ hoàng rating'' dù phải đảm nhiệm không ít phân đoạn phức tạp như treo dây vào người rồi đánh đu giữa không trung,...nhưng cô nàng vẫn hoàn thành rất tốt. 

Việc không dùng đến diễn viên đóng thế cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã có sự tiến bộ khá lớn trong khâu diễn xuất của mình bởi ở thời điểm hiện tại của Cbiz, rất ít mỹ nhân nào có thể làm được điều tương tự. 

Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly được mệnh danh là Bích Thương Vương, tướng quân ma giới, nổi danh với vũ khí là cây ngân thương. Do không muốn kết hôn với tôn nhi thứ 33 của Đế quân là Phất Dung Quân, một kẻ nổi tiếng háo sắc, lăng nhăng, Thẩm Ly trốn xuống nhân gian. Tại đây, cô gặp Thần quân từ thời thượng cổ Hành Chỉ, do nam diễn viên Lâm Canh Tân đảm nhiệm và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với anh. 

Không hổ danh nữ hoàng rating, Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc như công chúa

Không hổ danh nữ hoàng rating, Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc như công chúa

Không biết nhờ tính cách dễ thương hay sao mà Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc từng chút một như công chúa.

Xem thêm
Từ khóa:   Dữ Phượng Hành Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Không hổ danh nữ hoàng rating, Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc như công chúa

Không hổ danh nữ hoàng rating, Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc như công chúa

Chính thức vượt qua Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc trở thành diễn viên có lượng khán giả lớn nhất Trung Quốc

Chính thức vượt qua Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc trở thành diễn viên có lượng khán giả lớn nhất Trung Quốc

Màn đọ sắc kinh điển giữa Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba trên livestream, phần thắng bất ngờ nghiêng hẳn về phía người này

Màn đọ sắc kinh điển giữa Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba trên livestream, phần thắng bất ngờ nghiêng hẳn về phía người này

Đâu là nữ diễn viên lứa 80/90 thành công nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc là thế nhưng vẫn thua mỹ nhân này

Đâu là nữ diễn viên lứa 80/90 thành công nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc là thế nhưng vẫn thua mỹ nhân này

Fan háo hức ngóng chờ ngày Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh ra mắt từng ngày: Liệu có vượt qua được cái bóng quá lớn của Sở Truyện Kiều

Fan háo hức ngóng chờ ngày Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh ra mắt từng ngày: Liệu có vượt qua được cái bóng quá lớn của Sở Truyện Kiều

Loạt phim nữ chính lạnh lùng sắc sảo, mạnh mẽ sắp sửa phủ sóng Cbiz: Chờ màn thư hùng đỉnh cao giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Loạt phim nữ chính lạnh lùng sắc sảo, mạnh mẽ sắp sửa phủ sóng Cbiz: Chờ màn thư hùng đỉnh cao giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 12 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI