Dữ Phượng Hành: Hé lộ cảnh hậu trường hành động cực kỳ mãn nhãn, Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ với cảnh múa võ điêu luyện trên không trung

Phân cảnh hành động của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành được netizen khen ngợi hết lời vì quá xuất sắc.

Trải qua một năm 2022 các mọt phim đã thực sự được thưởng thức một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn với đa dạng các bộ phim hay khác nhau. Chính vì vậy áp lực cho các nhà làm phim cũng sẽ một lên cao hơn nữa khi các dự án trong năm 2023 buộc phải xuất sắc hơn nhiều thì mới có người xem. Dữ Phượng Hành được giới chuyên môn đánh giá rất cao về khả năng thành công - Ảnh: Internet Đáng chú ý nhất trong năm 2023 chính là dự án Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đảm nhận chính. Chỉ cần nghe sơ qua 2 cái tên này thôi là cũng đã mường tượng được ra lý do netizen đang cực kỳ trông đợi vào bộ phim này.

Mới đây để đánh dấu cột mốc 5 tháng thực hiện ghi hình, dự án cổ trang được mong đợi nhất thời gian qua, Dữ Phượng Hành đã chính thức đóng máy. Để chúc mừng, đoàn làm phim vừa tung những đoạn clip hậu trường mới nhất và dĩ nhiên các pha hành động là điều mà người hâm mộ trông đợi nhất.

Một vài phân đoạn hành động của Triệu Lệ Dĩnh tại hậu trường - Ảnh: Internet Cụ thể điều khiến fan bất ngờ đó chính là việc ''nữ hoàng rating'' dù phải đảm nhiệm không ít phân đoạn phức tạp như treo dây vào người rồi đánh đu giữa không trung,...nhưng cô nàng vẫn hoàn thành rất tốt. Việc không dùng đến diễn viên đóng thế cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã có sự tiến bộ khá lớn trong khâu diễn xuất của mình bởi ở thời điểm hiện tại của Cbiz, rất ít mỹ nhân nào có thể làm được điều tương tự. Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly được mệnh danh là Bích Thương Vương, tướng quân ma giới, nổi danh với vũ khí là cây ngân thương. Do không muốn kết hôn với tôn nhi thứ 33 của Đế quân là Phất Dung Quân, một kẻ nổi tiếng háo sắc, lăng nhăng, Thẩm Ly trốn xuống nhân gian. Tại đây, cô gặp Thần quân từ thời thượng cổ Hành Chỉ, do nam diễn viên Lâm Canh Tân đảm nhiệm và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với anh.

Không hổ danh nữ hoàng rating, Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc như công chúa Không biết nhờ tính cách dễ thương hay sao mà Triệu Lệ Dĩnh đi đến đâu cũng được đoàn làm phim chăm sóc từng chút một như công chúa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-phuong-hanh-he-lo-canh-hau-truong-hanh-dong-cuc-ky-man-nhan-trieu-le-dinh-gay-bat-ngo-voi-canh-mua-vo-dieu-luyen-tren-khong-trung-521723.html