Đâu là nữ diễn viên lứa 80/90 thành công nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc là thế nhưng vẫn thua mỹ nhân này

Gần đây, bảng tổng hợp thành tích của diễn viên nữ lứa 80 - 90 ở hai mảng truyền hình và điện ảnh đã được công bố. Không có gì bất ngờ khi những ngôi sao đình đám như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hay Địch Lệ Nhiệt Ba nằm ở vị trí cao nhất trên BXH.

Dương Mịch xuất sắc đứng ở vị trí số 1 - Ảnh: Internet

Dựa theo thứ tự từ lớn đến nhỏ trong bảng tổng hợp, có thể thấy rõ Dương Mịch là sao nữ sở hữu nhiều thành tích ấn tượng nhất, bao gồm: xếp hạng phá 1+, doanh thu phòng vé phá 100 triệu, doanh thu phòng vé và số lượng phim truyền hình đóng chính có tỷ suất người xem cao nhất, đây chính là con số cực khủng giúp cô nàng nghiễm nhiên vượt qua hàng loạt cái tên lớn để đứng ở vị trí số 1.