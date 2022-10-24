Đâu là nữ diễn viên lứa 80/90 thành công nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc là thế nhưng vẫn thua mỹ nhân này

Dương Mịch gây bất ngờ khi là tiểu hoa lứa 80/90 có thành tích tốt nhất ở cả hai mảng điện ảnh và truyền hình.
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Gần đây, bảng tổng hợp thành tích của diễn viên nữ lứa 80 - 90 ở hai mảng truyền hình và điện ảnh đã được công bố. Không có gì bất ngờ khi những ngôi sao đình đám như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hay Địch Lệ Nhiệt Ba nằm ở vị trí cao nhất trên BXH.
Dựa theo thứ tự từ lớn đến nhỏ trong bảng tổng hợp, có thể thấy rõ Dương Mịch là sao nữ sở hữu nhiều thành tích ấn tượng nhất, bao gồm: xếp hạng phá 1+, doanh thu phòng vé phá 100 triệu, doanh thu phòng vé và số lượng phim truyền hình đóng chính có tỷ suất người xem cao nhất, đây chính là con số cực khủng giúp cô nàng nghiễm nhiên vượt qua hàng loạt cái tên lớn để đứng ở vị trí số 1.
Triệu Lệ Dĩnh là trường hợp tích cực đóng phim hiếm hoi, chỉ trong vòng 1 - 2 năm, kịch bản cô nhận đã bằng mấy năm Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi cộng lại. Thành tích của ''nữ hoàng rating'' cũng là cực kỳ đáng nể khi xuất sắc đứng ở vị trí thứ hai.
Về phía dàn tiểu hoa 90, đương nhiên thành tích sẽ không thể sánh bằng đàn chị đi trước. Tống Thiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử...đang có những sự tiến bộ trong mảng truyển hình nhưng bước sang khía cạnh điện ảnh họ vẫn ở một khoảng cách qua xa so với các đàn chị.
Địch Lệ Nhiệt Ba có thể được xem là nổi bật nhất, hơn hẳn Dương Tử hay Lý Thấm, thậm chí là Angelababy khi đều có thành tựu ở cả hai mảng này.